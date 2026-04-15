Новое правительство Венгрии закроет новостные отделы общественных вещателей из-за пропаганды и примет новый закон о СМИ — Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, пообещал закрыть новостные передачи на общественном телевидении и радио, назвав их «фабрикой лжи». Как сообщил политик в Facebook, это будет сделано после формирования нового правительства.

Мадьяр появился в эфире государственного радио Kossuth, где заявил, что «каждый венгр заслуживает общественных СМИ, которые транслируют правду», передает Reuters. Политик заявил, что новые власти намерены переписать закон о СМИ, создать новый орган по управлению прессой и «условия для того, чтобы государственные СМИ действительно выполняли свою задачу». Агентство отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был на радиостанции Kossuth еженедельным гостем, а оппозиционных политиков приглашали в эфир редко.

Мадьяр обвинил новостные отделы СМИ в том, что те годами служили интересам Орбана, а деятельность «Тисы» освещали предвзято.

По словам Мадьяра, новое правительство будет сформировано к середине мая. Среди планов, перечисленных политиком, значится проведение референдума по принятию новой Конституции, с тем чтобы обеспечить сменяемость власти. Мадьяр намерен внести в основной закон страны изменения, ограничивающие пребывание одного человека на посту премьер-министра двумя сроками.

Мадьяр также хочет лишить премьер-министра некоторых полномочий — например, контроля над разведывательными службами, который планируется вернуть Министерству внутренних дел.

«Тиса» на выборах получила 137 мест из 199 в парламенте Венгрии, таким образом обеспечив себе конституционное большинство. Партия «Фидес» Виктора Орбана, который был премьер-министром 16 лет, заняла второе место, у нее 56 мандатов. Таковы данные Национального избирательного бюро Венгрии на 15 апреля после подсчета 98,83% бюллетеней.

