Совет ЕС разблокировал финансирование Венгрии на €10 млрд. Поддержка была заморожена при Орбане

Совет ЕС одобрил пересмотренный план восстановления и устойчивости Венгрии, открывающий стране доступ к финансированию на сумму до €10 млрд. Около €6,5 млрд Венгрия сможет получить в виде грантов, еще €3,5 млрд — в виде льготных кредитов, сообщил Совет ЕС.

Постоянное представительство Венгрии при ЕС заявило, что решение открывает путь к получению средств. Перед заседанием Совета ЕС министр финансов Венгрии Андраш Карман назвал ожидаемое одобрение плана «важным шагом» к выделению стране почти €10 млрд.

Речь идет о средствах европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса. Финансирование Венгрии было заморожено при правительстве Виктора Орбана из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права, борьбы с коррупцией и независимости судебной системы. Венгрия не могла получить €10,4 млрд из фонда восстановления и еще около €7 млрд из структурных фондов ЕС.

После прихода к власти правительства Петера Мадьяра Будапешт согласовал с Еврокомиссией реформы, необходимые для разморозки финансирования. В конце мая Еврокомиссия объявила, что прогресс нового правительства позволит открыть Венгрии доступ в общей сложности к €16,4 млрд ранее замороженных средств.

Одним из условий восстановления доступа к европейским деньгам стала борьба с коррупцией. 10 июля Еврокомиссия сообщила, что Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре, которая расследует преступления против финансовых интересов ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение дополнительной гарантией того, что европейские средства будут использоваться надлежащим образом.