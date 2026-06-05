Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

86.27

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

110

 

 

 

 

 

Новости

Népszava: Венгрия сняла вето на выделение €6,6 млрд из Европейского фонда мира для помощи Украине. Будапешт 2 года блокировал эту поддержку

The Insider
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Венгерские власти сняли вето на выделение €6,6 млрд из Европейского фонда мира для помощи Украине, сообщает местная газета Népszava. Это позволит возмещать странам ЕС стоимость оружия, поставленного Киеву. Решение об использовании денег фонда принято на уровне постпредов стран ЕС в Брюсселе. Теперь государства — члены союза должны одобрить проект правового акта. Официально о снятии вето пока не сообщалось.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, деньги пойдут на расширение системы противовоздушной обороны.

В последние годы правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало решения ЕС, связанные с поддержкой Украины. Будапешт выступал против отдельных инициатив по финансированию Киева, поставкам вооружений и началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В апреле новые венгерские власти уже сняли блокировку с европейского кредита для Украины на €90 млрд, а теперь отказались и от последнего вето, касавшегося военной помощи Киеву. На днях Будапешт также согласился поддержать начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз после соглашения о правах венгерского меньшинства. 

Помимо этого, Венгрия одобрила продление санкций ЕС против России на год, тогда как при Орбане их продлевали только на полгода. В свою очередь Брюссель согласился разблокировать для Венгрии €16,4 млрд замороженных средств после реформ, проведенных новым правительством страны, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте