Népszava: Венгрия сняла вето на выделение €6,6 млрд из Европейского фонда мира для помощи Украине. Будапешт 2 года блокировал эту поддержку

Венгерские власти сняли вето на выделение €6,6 млрд из Европейского фонда мира для помощи Украине, сообщает местная газета Népszava. Это позволит возмещать странам ЕС стоимость оружия, поставленного Киеву. Решение об использовании денег фонда принято на уровне постпредов стран ЕС в Брюсселе. Теперь государства — члены союза должны одобрить проект правового акта. Официально о снятии вето пока не сообщалось.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, деньги пойдут на расширение системы противовоздушной обороны.

В последние годы правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало решения ЕС, связанные с поддержкой Украины. Будапешт выступал против отдельных инициатив по финансированию Киева, поставкам вооружений и началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В апреле новые венгерские власти уже сняли блокировку с европейского кредита для Украины на €90 млрд, а теперь отказались и от последнего вето, касавшегося военной помощи Киеву. На днях Будапешт также согласился поддержать начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз после соглашения о правах венгерского меньшинства.

Помимо этого, Венгрия одобрила продление санкций ЕС против России на год, тогда как при Орбане их продлевали только на полгода. В свою очередь Брюссель согласился разблокировать для Венгрии €16,4 млрд замороженных средств после реформ, проведенных новым правительством страны, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.