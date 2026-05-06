Полиция Венгрии заморозила счета медиамагната, отвечавшего за кампании Орбана. Начато расследование о нецелевом использовании средств

Полиция Венгрии открыла расследование в отношении владельца нескольких крупных медиакомпаний по подозрению в нецелевом использовании средств и отмывании денег, сообщает Reuters. Полиция не назвала имени, однако ее заявление последовало сразу за заявлением медиамагната Дьюлы Балаши, сообщившего, что счета нескольких его компаний были на днях заморожены.

Бизнесмен объявил также, что готов передать свои активы государству: «Не потому, что мне есть что скрывать, и не потому, что мы совершили что-то противозаконное или неправильное». В конце апреля Петер Мадьяр, который 9 мая официально станет премьер-министром Венгрии, рассказал, что налоговые органы заблокировали переводы средств за границу, осуществляемые лицами, связанными с высокопоставленным лицом из окружения Орбана.

Компании Балаши получали госконтракты при прошлом правительстве Венгрии и на протяжении десятилетия разрабатывали предвыборные кампании для бывшего премьер-министра Виктора Орбана. В частности, они разработали антиукраинскую избирательную кампанию Орбана, которая представляла прошедшие в апреле выборы как выбор между войной и миром.

По данным Transparency International, только в 2019–2021 годах компании Балаши Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics получили госконтрактов на 295 млрд венгерских форинтов ($970 млн), в основном от Национального управления связи.

Мадьяр, лидер партии «Тиса», которая в апреле победила на выборах и сместила Орбана после 16 лет правления, пообещал бороться с коррупцией и «вернуть украденные государственные активы», закрыть новостные передачи на общественном телевидении и радио за пропаганду и переписать закон о СМИ.

В 2024 году венгерский расследовательский центр Direkt36 сообщал, что Дьюла Балаши вместе с одним из венгерских государственных фондов частично профинансировал покупку телевизионной сети Euronews. Компанию в 2022 году купил португальский бизнесмен Педро Варгас Давид, имевший тесные личные и деловые связи с правительством Орбана.

Сумма сделки оценивалась в €150 млн. При этом €45 млн предоставил венгерский государственный фонд, еще €12,5 млн евро в виде долгосрочного кредита предоставила компания Балаши New Land Media.