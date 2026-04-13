Венгрия понимает, что Украина является жертвой в войне с РФ, но не поддержит ее ускоренное вступление в ЕС и не вложится в кредит — Мадьяр

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел первую пресс-конференцию после победы на выборах, содержание которой передает 24.hu. Он заявил, что не поддерживает Украину в стремлении к ускоренному вступлению в ЕС, поскольку, по его убеждению, страна должна пройти стандартную процедуру, на которую уйдет не менее десяти лет.

По поводу кредита Киеву на €90 млрд, который Орбан заблокировал еще в декабре, Мадьяр заявил о своем согласии в плане неучастия в нем Венгрии — с учетом «тяжелого экономического положения страны», что, однако, не предполагает его блокировку. Полного отказа от российских энергоносителей, по его словам, также не будет, поскольку «Россия останется соседом Венгрии», но правительство будет добиваться диверсификации поставок. Кроме того, Мадьяр собирается обсуждать с Путиным стоимость и условия контрактов в области энергетики, в том числе строительство АЭС «Пакш-2». В то же время он сказал, что первым российскому президенту не позвонит, а также что «всем известно», что Украина является жертвой в войне с РФ.

Во внешней политике Мадьяр заявил о безоговорочной принадлежности Венгрии к ЕС и НАТО. Германо-венгерские отношения, по его оценке, при Орбане были испорчены, хотя немецкие компании дают работу многим венграм. Новое правительство намерено их восстановить. Об отношениях с Израилем Мадьяр сказал, что они будут прагматичными — с учетом сильной еврейской общины в Венгрии. Нулевую терпимость к антисемитизму он пообещал сохранить. При этом избранный премьер отметил, что не может гарантировать, что Венгрия продолжит блокировать критику Израиля в ЕС. Отдельно Мадьяр заявил, что хотя процесс выхода из Международного уголовного суда, запущенный Орбаном, необратим, Венгрия в МУС вернется.

Мадьяр обозначил и внутриполитические приоритеты. До июня должно быть создано Антикоррупционное бюро — ведомство, которое будет заниматься расследованиями и профилактикой коррупции. Параллельно заработает Агентство по защите и возврату национального имущества, которое — совместно с прокуратурой, полицией и налоговой службой — займется возвратом средств, украденных из бюджета предыдущими властями. Политически назначенных руководителей в полиции и налоговом ведомстве сменят — тех, кого, по словам Мадьяра, ставили именно для того, чтобы скрывать нарушения.

Мадьяр также анонсировал конституционную реформу. В Основной закон будет внесено ограничение, согласно которому венгерский премьер сможет занимать пост не более двух сроков, то есть максимум восемь лет. Сам Мадьяр заявил, что лично для себя также намерен придерживаться этого ограничения. Действующий глава Нацбанка Варга Михай сохранит свой пост при условии, что будет работать в рамках своих законных полномочий.

Будущее правительство партии «Тиса», получившей конституционное большинство в парламенте, будет отличаться по структуре от орбановского. Вместо министерств-суперведомств появятся профильные — здравоохранения, образования, сельского хозяйства и экологии, а также отдельное министерство финансов. Сам премьер будет не «королем-солнцем», как выразился Мадьяр, а «капитаном команды», опирающимся на предложения министров и депутатов. Ряд имен в правительстве уже известен, остальных, как пообещал Мадьяр, общественность узнает в течение нескольких недель. Он потребовал от президента Тамаша Шуйока немедленно созвать учредительное заседание нового парламента, желательно уже 5 мая или раньше, и пригласить его как лидера партии, набравшей наибольшее число голосов, для формирования правительства.

Во время пресс-конференции Мадьяру передали записку. Он огласил ее содержание журналистам — по поступившим сведениям, уходящий глава МИД Петер Сийярто в 10 утра явился в министерство и занялся уничтожением документов, связанных с санкциями ЕС в отношении России. Это произошло на фоне скандала вокруг Сийярто. Незадолго до выборов консорциум изданий, включая The Insider, опубликовал записи его переговоров с Лавровым, из которых следует, что венгерский министр координировал с Москвой блокировку санкционных пакетов и лоббировал вывод из-под санкций людей из окружения российских олигархов.