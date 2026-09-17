Даже после принятия «адских санкций» их применение во многом останется на усмотрение Трампа — эксперт по правовой системе США

Даже если Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект об «адских санкциях» против России, применение значительной части предусмотренных им мер останется на усмотрение президента и исполнительной власти США. Об этом в беседе с The Insider рассказал эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых.

Накануне Палата представителей одобрила законопроект 262 голосами против 159. Ранее его поддержал Сенат, поэтому теперь документ должен поступить на подпись Трампу. Законопроект предусматривает новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов и «теневого флота», а также позволяет президенту вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть и газ.

После получения законопроекта у Трампа будет три варианта: подписать его, наложить вето, которое Конгресс сможет преодолеть двумя третями голосов в каждой палате, либо ничего не делать. В последнем случае документ автоматически станет законом через 10 дней.

Однако вступление закона об «адских санкциях» в силу не означает автоматического применения всех предусмотренных им ограничений, отмечает Игорь Слабых:

«У президента очень широкое усмотрение в рамках закона. Например, президент обязан каждые 180 дней проводить проверку на введение новых санкций, но вводить санкции должен только в отношении тех, кого сочтет соответствующими критериям закона. Президент также может предоставить временное освобождение от ограничений закона, причем такое решение он принимает сам. В некоторых случаях решение о неприменении ограничений принимают органы исполнительной власти: например, жесткие ограничения в отношении российского финансового сектора могут быть сняты Минфином, если такие ограничения не отвечают интересам США. Также у президента есть большой рычаг влияния на новинку закона — тарифы против российских товаров и товаров иностранных государств, которые активно закупают российскую нефть. Для последней категории закон предусматривает тарифы до 100%, однако такой формулировке будет соответствовать и 0,1%, и 99%. Поэтому очень многое будет зависеть от того, какие конкретно решения примет президент Трамп. Из принципиально новых инструментов давления — только тарифы. Большинство санкций могли вводиться и раньше, но есть несколько принципиальных моментов, которые делают законопроект очень важным. Во-первых, он систематизирует и кодифицирует санкции, введенные ранее указами президента, — иными словами, делает их законом, который президент уже не может отменить самостоятельно. Во-вторых, законопроект снижает стандарты доказывания для введения вторичных санкций, но при этом повышает требования к соблюдению ограничений. Например, нарушителем будет считаться не только тот, кто знал, что транзакция нарушает санкционный режим, но и тот, кто должен был это знать. Наконец, законопроект устраняет некоторые лазейки, которые раньше использовались для обхода санкций. Например, он вводит правило, запрещающее ситуацию, когда американское лицо формально не участвует в транзакции, которую вместо него проводит номинальное неамериканское лицо».

Законопроект об «адских санкциях», который в последний год жизни активно продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм, обсуждался в Конгрессе с весны 2025 года. Изначально он предусматривал пошлины до 500% против стран-покупателей российских энергоносителей, однако впоследствии максимальную ставку снизили до 100%.