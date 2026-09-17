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«Адские санкции» против России прошли обе палаты Конгресса США. Теперь решение за Трампом

The Insider
Фото: inkl

Фото: inkl

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об «адских санкциях» против России, который ранее прошел Сенат. Теперь документ направят президенту Дональду Трампу для подписания. За законопроект проголосовали 262 конгрессмена, против — 159, сообщает Reuters. Его поддержали почти все республиканцы и 58 демократов.

Законопроект, получивший название «Акт Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года», предусматривает новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, а также «теневого флота» танкеров, используемого для обхода действующих санкций. Кроме того, документ дает Трампу право вводить пошлины до 100% против Китая, Индии и других стран, чтобы сократить закупки ими российских нефти и газа. В законопроект также включено расширение санкций против Ирана. Неофициально инициативу называют законопроектом об «адских санкциях».

Сенат одобрил законопроект в августе 86 голосами против 11. Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский встречался с американскими законодателями, призывая их поддержать документ, а одно из процедурных голосований он наблюдал непосредственно из зала Сената. По оценке Reuters, законопроект стал самым значительным связанным с Украиной документом, принятым Конгрессом после возвращения Трампа в Белый дом и перехода обеих палат под контроль республиканцев в январе 2025 года.

Рассмотрение документа затянулось более чем на год. Линдси Грэм и несколько десятков сенаторов внесли его еще в апреле 2025 года, однако республиканское руководство Конгресса получило согласие Трампа на проведение голосования только в июле 2026 года, за несколько дней до смерти Грэма. После этого законопроект назвали в его честь.

Против документа выступила значительная часть демократов в Палате представителей. Они считают, что законопроект дает Трампу слишком широкие полномочия вводить пошлины, в том числе против союзников США, при этом позволяет президенту не применять предусмотренные им санкции, если тот сочтет их противоречащими национальным интересам страны. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что из-за этих исключений новые санкции, способные нанести ущерб России, могут так и не быть введены.

Двумя днями ранее законопроект поддержал Комитет Палаты представителей по регламенту, после чего документ вынесли на голосование всей палаты. Изначально разработанный Грэмом вариант предусматривал пошлины в размере до 500% против стран, покупающих российские энергоносители, однако впоследствии максимальную ставку снизили до 100%.

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Публикация:««Адские санкции» против России прошли обе палаты Конгресса США. Теперь решение за Трампом»

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