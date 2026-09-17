«Адские санкции» против России прошли обе палаты Конгресса США. Теперь решение за Трампом

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об «адских санкциях» против России, который ранее прошел Сенат. Теперь документ направят президенту Дональду Трампу для подписания. За законопроект проголосовали 262 конгрессмена, против — 159, сообщает Reuters. Его поддержали почти все республиканцы и 58 демократов.

Законопроект, получивший название «Акт Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года», предусматривает новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, а также «теневого флота» танкеров, используемого для обхода действующих санкций. Кроме того, документ дает Трампу право вводить пошлины до 100% против Китая, Индии и других стран, чтобы сократить закупки ими российских нефти и газа. В законопроект также включено расширение санкций против Ирана. Неофициально инициативу называют законопроектом об «адских санкциях».

Сенат одобрил законопроект в августе 86 голосами против 11. Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский встречался с американскими законодателями, призывая их поддержать документ, а одно из процедурных голосований он наблюдал непосредственно из зала Сената. По оценке Reuters, законопроект стал самым значительным связанным с Украиной документом, принятым Конгрессом после возвращения Трампа в Белый дом и перехода обеих палат под контроль республиканцев в январе 2025 года.

Рассмотрение документа затянулось более чем на год. Линдси Грэм и несколько десятков сенаторов внесли его еще в апреле 2025 года, однако республиканское руководство Конгресса получило согласие Трампа на проведение голосования только в июле 2026 года, за несколько дней до смерти Грэма. После этого законопроект назвали в его честь.

Против документа выступила значительная часть демократов в Палате представителей. Они считают, что законопроект дает Трампу слишком широкие полномочия вводить пошлины, в том числе против союзников США, при этом позволяет президенту не применять предусмотренные им санкции, если тот сочтет их противоречащими национальным интересам страны. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что из-за этих исключений новые санкции, способные нанести ущерб России, могут так и не быть введены.

Двумя днями ранее законопроект поддержал Комитет Палаты представителей по регламенту, после чего документ вынесли на голосование всей палаты. Изначально разработанный Грэмом вариант предусматривал пошлины в размере до 500% против стран, покупающих российские энергоносители, однако впоследствии максимальную ставку снизили до 100%.