Комитет Палаты представителей поддержал законопроект об «адских санкциях» против России. Финальное голосование должно пройти в ближайшие дни

Комитет Палаты представителей США поддержал двухпартийный законопроект об «адских санкциях» против России, который в августе был одобрен Сенатом подавляющим большинством голосов. Об этом сообщило издание Politico. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал вынести документ на полноценное голосование в ближайшие дни. Ряд демократов опасаются, что законопроект имени покойного сенатора Линдси Грэма в нынешнем виде дает слишком широкие полномочия президенту США по введению пошлин и не приведет к новым санкциям непосредственно против России.

Комитет Палаты представителей по регламенту одобрил законопроект о вторичных санкциях против России, ключевыми соавторами которого считаются скончавшийся в июле сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь. Речь идет о документе, который вводит ограничения против российских чиновников и разрешает вводить высокие пошлины против Китая, Индии и других стран, чтобы снизить их зависимость от российских нефти и газа. В него также включены расширенные санкции против Ирана, на которых настаивал президент Дональд Трамп. Если законопроект станет законом, Трамп сможет вводить пошлины до 100% против крупных потребителей российских энергоносителей, включая Индию, Японию и отдельные страны Евросоюза, а решение об их отмене останется на его усмотрение.

Во время обсуждения демократы попытались внести поправки в документ, настаивая, что его принятие наделит Трампа слишком широкими полномочиями для ввода пошлин. Демократ Грегори Микс отметил:

«Этот документ глубоко порочен, несмотря на то что написано в его названии. Вряд ли это приведет к введению каких-либо новых санкций против России. Однако он наделит президента США новыми широкими полномочиями по введению пошлин, которыми он может злоупотребить, повысив стоимость товаров и услуг для американского народа».

По словам Микса, законопроекту был дан ход только потому, что Трамп сказал спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, что ему срочно нужны широкие полномочия по введению пошлин. Тем не менее все поправки были отклонены.

Республиканец Майкл Маккол заявил, что бездействие по законопроекту усилит позиции Москвы и побудит других противников США — КНДР и Иран — продолжать «свои агрессивные действия». Он заверил:

«У нас есть возможность помочь положить конец войне в Европе и принести мир с позиции силы во всем мире».

Спикер Джонсон подчеркнул, что намерен вынести законопроект на полноценное голосование в ближайшие дни. Как отмечает Politico, у конгрессменов осталась неделя на его одобрение, поскольку потом Палата представителей уйдет на каникулы, а ее члены будут заняты предвыборными гонками в своих округах. Если документ не удастся одобрить сейчас, то к нему смогут вернуться только после промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Джонсон пояснил, что один из вариантов — это вынесение законопроекта на голосование по ускоренной процедуре, которая потребует поддержки двух третей в Палате представителей.

Сенатор Грэм начал разрабатывать законопроект «об адских санкциях» в марте 2025 года. Изначально инициатива подразумевала 500-процентные пошлины против импортеров российских энергоносителей. В течение этого времени Трамп несколько раз намекал на поддержку документа, однако каждый раз голосование откладывалось. Финальное согласование законопроекта произошло после внезапной смерти Грэма в июле: Белый дом дал зеленый свет на рассмотрение документа, а вторичные санкции против помогающих России стран были смягчены.