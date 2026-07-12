Умер сенатор США Линдси Грэм — один из главных сторонников Киева среди республиканцев. Он был в Украине за день до смерти

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм умер вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни. Ему был 71 год. Об этом говорится в заявлении его офиса, опубликованном в официальном аккаунте политика в Twitter:
«Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы и просит уважать ее право на частную жизнь в этот невероятно тяжелый период».
Другие подробности не приводятся. Всего за день до смерти Грэм находился в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел брифинг. Это был его десятый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного российского вторжения. Сенатор тогда сказал, что усиление военных возможностей Украины и давления на страны, помогающие России, может позволить завершить войну в ближайшие месяцы:
«Мы переживаем уникальный момент. В ближайшие месяцы, если мы все сделаем правильно — повысим боевую эффективность Украины, убедим людей помогать нам в борьбе с Путиным, а не поддерживать его».
Он также сообщил о достижении соглашения с администрацией Дональда Трампа по обновленной версии законопроекта о санкциях против России. Документ должен был дать американскому президенту дополнительные инструменты для давления на государства, покупающие российские нефть и газ и тем самым финансирующие войну. Грэм называл Китай страной, обладающей наибольшим влиянием на Владимира Путина, и утверждал, что путь к прекращению войны «в большей степени пролегает через Пекин», чем через Вашингтон, Киев или Москву.
Грэм считался одним из наиболее последовательных сторонников Украины и сторонников жесткого курса в отношении России среди республиканцев. После начала полномасштабного вторжения он выступал за поставки Киеву оружия и усиление санкций против Москвы. Вместе с демократом Ричардом Блюменталем Грэм разработал законопроект о первичных и вторичных санкциях против России и государств, покупающих российские энергоресурсы. Первоначальная версия документа предусматривала пошлины в размере до 500% на товары из таких стран.
При этом позиция Грэма в отношении украинского руководства зависела и от его отношений с Трампом. После скандальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года сенатор поддержал американского президента и заявил, что Зеленский должен изменить свою позицию или уйти в отставку. В дальнейшем Грэм вновь активно выступал за поддержку Украины и экономическое давление на Россию.
Во время президентской кампании 2016 года Грэм был одним из самых резких критиков Трампа и соперничал с ним на республиканских праймериз. После победы Трампа он превратился в одного из его ближайших союзников в Конгрессе, поддержал его возвращение в Белый дом и в основном одобрял внешнеполитический курс президента.
Грэм представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года. До этого он восемь лет был членом Палаты представителей. В 2019–2021 годах политик возглавлял юридический комитет Сената, а с 2025 года руководил бюджетным комитетом. Грэм также служил военным юристом и вышел в отставку из резерва Военно-воздушных сил США в звании полковника.