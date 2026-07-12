Умер сенатор США Линдси Грэм — один из главных сторонников Киева среди республиканцев. Он был в Украине за день до смерти

Грэм считался одним из наиболее последовательных сторонников Украины и сторонников жесткого курса в отношении России среди республиканцев. После начала полномасштабного вторжения он выступал за поставки Киеву оружия и усиление санкций против Москвы. Вместе с демократом Ричардом Блюменталем Грэм разработал законопроект о первичных и вторичных санкциях против России и государств, покупающих российские энергоресурсы. Первоначальная версия документа предусматривала пошлины в размере до 500% на товары из таких стран.

При этом позиция Грэма в отношении украинского руководства зависела и от его отношений с Трампом. После скандальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года сенатор поддержал американского президента и заявил, что Зеленский должен изменить свою позицию или уйти в отставку. В дальнейшем Грэм вновь активно выступал за поддержку Украины и экономическое давление на Россию.

Во время президентской кампании 2016 года Грэм был одним из самых резких критиков Трампа и соперничал с ним на республиканских праймериз. После победы Трампа он превратился в одного из его ближайших союзников в Конгрессе, поддержал его возвращение в Белый дом и в основном одобрял внешнеполитический курс президента.

Грэм представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года. До этого он восемь лет был членом Палаты представителей. В 2019–2021 годах политик возглавлял юридический комитет Сената, а с 2025 года руководил бюджетным комитетом. Грэм также служил военным юристом и вышел в отставку из резерва Военно-воздушных сил США в звании полковника.