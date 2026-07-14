В Белом доме сообщили о поддержке вторичных санкций против РФ, которые Сенат лоббирует с 2025 года. Трамп обещает решение «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп поддерживает введение масштабного пакета санкций против России, который последние полтора года активно лоббировал сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля. Об этом телеканалу CNN сообщил неназванный представитель Белого дома. За скорейшее принятие законопроекта выступают и коллеги Грэма, намекая на готовность главы Белого дома дать зеленый свет документу. Сам Трамп на вопросы о поддержке санкций отвечает уклончиво.
Март–апрель 2025: идея вторичных санкций
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, будучи последовательным сторонником поддержки Украины, заговорил о необходимости вторичных санкций против России в марте 2025 года. Несмотря на близость к президенту Трампу и уверенность последнего в своей способности уговорить Владимира Путина закончить войну, Грэм продолжал настаивать на усилении давления на Москву.
В интервью телеканалу Fox News сенатор поприветствовал готовность Украины принять предложение США о 30-дневном перемирии и предложил «обрушить всю мощь санкций» на Россию, если та откажется от американской инициативы. Он пояснил, что речь идет об ограничениях, которые будут направлены не только против РФ, но и против стран, покупающих российские товары, включая нефть, газ и уран.
Уже 1 апреля 50 американских сенаторов во главе с Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем официально представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России.
Главным пунктом ограничений стали 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран. Кроме того, были предусмотрены санкции против государств, закупающих у РФ уран. Документ был нацелен в первую очередь на Индию и Китай — страны, на которые после начала полномасштабной войны России против Украины приходится значительная доля импорта российских энергоресурсов.
Июнь 2025 — январь 2026: заявления Трампа в поддержку законопроекта
К июню 2025 года законопроект поддержали уже более 80 сенаторов. Тогда же Трамп, начавший сомневаться в сговорчивости Путина, намекнул на свою поддержку инициативы, опубликовав в соцсети Truth Social ссылку на колонку в газете Washington Post о том, что Конгресс может дать ему рычаг давления на главу РФ. В июле американский лидер публично заявил о готовности поддержать санкции, отметив, что финальное решение все равно должно остаться за ним. В ноябре Грэм заявил, что Конгресс США начнет продвигать законопроект о санкциях против России «с благословения» президента США Дональда Трампа.
Однако голосование откладывалось. Республиканцы объясняли это желанием не мешать президенту вести переговоры с Москвой.
В январе 2026 года Грэм сообщил, что Трамп все-таки дал зеленый свет законопроекту, а неназванный представитель Белого дома это подтвердил. Отмечалось, что голосование должно пройти с недели на неделю. Но дальше слов дело так и не продвинулось.
Июль 2026-го: Сенат готовится принять документ после смерти Грэма
Наконец, 10 июля 2026 года Грэм во время поездки в Киев заявил: «Мы достигли соглашения с Белым домом по той версии законопроекта, которую они поддержат. Это значит, что он станет законом».
В тот же день было опубликовано совместное заявление четырех ключевых соавторов документа, республиканцев Линдси Грэма и Роджера Уикера и демократов Ричарда Блюменталя и Джинн Шейхин, в котором сообщалось о «достижении соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против». При этом оставалось неясным, какие изменения в ходе переговоров Грэма с Белым домом были внесены в законопроект и сохранился ли в нем пункт о 500-процентных пошлинах.
На следующий день, 11 июля, Грэм скоропостижно скончался. Его смерть спровоцировала опасения, что законопроект теперь будет забыт. Риторика в Вашингтоне, напротив, сигнализирует о том, что сторонники законопроекта как никогда близко подошли к его принятию. Как сообщил CNN 13 июля неназванный представитель Белого дома, Трамп поддержит двухпартийный законопроект о санкциях против РФ.
Эти слова прозвучали на фоне заявлений коллег Грэма, призывавших почтить память сенатора санкциями и намекавших на готовность президента США одобрить инициативу. В частности, сенатор-демократ и соавтор законопроекта Ричард Блюменталь выражал надежду, что смерть Грэма вдохновит Сенат не медлить с санкциями. Кроме того, 13 июля о перспективе принятия пакета положительно высказался лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.
В понедельник CNN удалось задать и прямой вопрос Трампу, подпишет ли тот соответствующий законопроект. Американский лидер ответил уклончиво: «Ну да, мы как раз это обсуждаем… Мы примем решение по этому поводу очень скоро».
Сейчас в пользу принятия законопроекта говорит также наметившееся потепление в отношениях США и Украины. Во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп назвал удары по территории РФ эскалацией, однако именно она, по его мнению, может привести к завершению войны. Кроме того, американский лидер заявил о готовности предоставить Киеву лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.