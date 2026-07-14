В Белом доме сообщили о поддержке вторичных санкций против РФ, которые Сенат лоббирует с 2025 года. Трамп обещает решение «очень скоро»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, будучи последовательным сторонником поддержки Украины, заговорил о необходимости вторичных санкций против России в марте 2025 года. Несмотря на близость к президенту Трампу и уверенность последнего в своей способности уговорить Владимира Путина закончить войну, Грэм продолжал настаивать на усилении давления на Москву.

В интервью телеканалу Fox News сенатор поприветствовал готовность Украины принять предложение США о 30-дневном перемирии и предложил «обрушить всю мощь санкций» на Россию, если та откажется от американской инициативы. Он пояснил, что речь идет об ограничениях, которые будут направлены не только против РФ, но и против стран, покупающих российские товары, включая нефть, газ и уран.

Уже 1 апреля 50 американских сенаторов во главе с Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем официально представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России.

Главным пунктом ограничений стали 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран. Кроме того, были предусмотрены санкции против государств, закупающих у РФ уран. Документ был нацелен в первую очередь на Индию и Китай — страны, на которые после начала полномасштабной войны России против Украины приходится значительная доля импорта российских энергоресурсов.