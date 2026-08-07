Сенат США окончательно одобрил законопроект о «ядерных санкциях» имени Линдси Грэма против России и Ирана

Сенат США подавляющим большинством поддержал масштабный законопроект о санкциях против России, который продвигал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. На момент продолжавшегося подсчёта голосов за документ высказались 68 сенаторов, против — 9. Теперь инициатива, внесённая более года назад, переходит в Палату представителей, которая может рассмотреть её уже в сентябре, сообщает Reuters.

Документ, получивший название «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года», вводит ограничения против российских чиновников и разрешает вводить высокие пошлины против Китая, Индии и других стран, чтобы снизить их зависимость от российских нефти и газа. В него также включены расширенные санкции против Ирана, на которых настаивал президент Дональд Трамп, и положение, не допускающее истечения полномочий по ограничению финансирования иранской энергетики и вооружений.

Если законопроект станет законом, Трамп сможет вводить пошлины до 100% против крупных потребителей российских энергоносителей, включая Индию, Японию и отдельные страны Евросоюза, а решение об их отмене останется на его усмотрение. Сторонники документа настаивают, что тарифы прописаны достаточно узко: они распространяются только на пять крупнейших импортёров российской нефти или газа и пять стран, которые больше всего помогают России обходить санкции. По их словам, это сократит доходы, за счёт которых Москва финансирует войну против Украины, но не приведёт к негативным последствиям для США.

Отмечается, что широкая поддержка в Сенате не гарантирует прохождение документа через Палату представителей, где часть законодателей опасается, что новые тарифные полномочия Трампа повысят издержки для американских импортёров и потребителей, а республиканцев подставят под политический удар. Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса с минимальным перевесом. Авторы законопроекта считают его лучшей возможностью для Конгресса принять закон в поддержку Украины, а уверенное двухпартийное голосование в Сенате, по их мнению, придаст импульс рассмотрению в нижней палате.

Грэм объявлял о том, что они с Трампом договорились наконец дать документу ход, незадолго до своей внезапной смерти 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский, приезжавший на похороны сенатора в Вашингтон и встречавшийся с Трампом, на прошлой неделе наблюдал за одним из первых процедурных голосований по законопроекту. Он заявил, что санкции ударят по способности России финансировать войну и станут мощным сигналом о поддержке украинцев со стороны США. Зеленский сказал журналистам:

«Это ещё и большой сигнал Европе, большой сигнал Украине, большая поддержка нашего народа, так что я очень благодарен».

Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины и один из главных сторонников Киева в Конгрессе, умер вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни в возрасте 71 года — за день до смерти он побывал в Украине. Первоначальная версия его законопроекта, разработанного вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, предусматривала пошлины до 500% на товары из государств-покупателей российских энергоносителей.