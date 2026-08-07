ЕС ввел санкции против глав заводов, производящих «Сармат» и компоненты для «Искандера»

Евросоюз ввел санкции против пяти руководителей российских предприятий военно-промышленного комплекса в ответ на «продолжающуюся агрессию России против Украины и усиление атак, в том числе масштабных ударов по гражданскому населению и инфраструктуре». Речь идет о гендиректоре Красноярского машиностроительного завода Александре Дюкареве, главе Серпуховского завода «Металлист» Рамиле Бадгутдинове, директоре ООО «Ирз-Связь» Сергее Башкове, гендиректорах ООО «Аэромакс» Сергее Бессонове и АО «НИИ точных приборов» Викторе Иванове. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет предоставлять фигурантам деньги и другие экономические ресурсы, а также запрет на въезд в страны ЕС.

Александр Дюкарев попал под санкции как руководитель «Красмаша», участвующего в производстве баллистических ракет, включая межконтинентальный комплекс РС-28 «Сармат». Сам завод находится под санкциями ЕС с октября 2025 года, о его включении в список писал The Insider. «Красмаш» входит в структуру «Роскосмоса» и также выпускает баллистические ракеты для подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева».

Дюкарев возглавил предприятие 25 мая 2026 года. В красноярском отделении Союза машиностроителей рассказывали, что он окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет и прошел на «Красмаше» путь от мастера до заместителя гендиректора по производству. Его предшественника Александра Гаврилова незадолго до этого арестовали по обвинению в растрате.

В конце июля The Insider также писал, что Россия объявила о готовности «Сармата» до завершения оформления необходимой документации и согласования цен на комплектующие. По данным изучившей внутренние документы российского ВПК компании Dallas Analytics, производство комплекса столкнулось с дефицитом специального транспорта. Из семи известных испытаний «Сармата» полностью успешным было только первое, состоявшееся в апреле 2022 года.

Второй названный фигурант, Рамиль Бадгутдинов, возглавляет Серпуховский завод «Металлист». По данным Совета ЕС, предприятие выпускает прецизионные электромеханические компоненты, в том числе системы, применяемые в баллистических ракетах комплекса «Искандер-М». Сам завод Евросоюз включил в санкционный список в июне 2026 года.

Как тогда писал The Insider, «Металлист» производит гиромоторы, гироблоки и точные электромеханические датчики. Согласно обоснованию ЕС, предприятие участвует в выпуске навигационной системы 9Б918 для ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М».

Сергей Башков возглавляет ООО «Ирз-Связь». В решении Совета ЕС говорится, что компания производит коммутационные системы, главным образом для навигационных приемников, а ее продукция используется в беспилотниках «Орлан-10» и «Тахион». Предприятие также поставляет компоненты российским оборонным компаниям, в том числе Воткинскому заводу, выпускающему ракеты «Искандер-М», и имеет лицензии на производство и ремонт вооружений и военной техники.

Сергей Бессонов — гендиректор ООО «Аэромакс», которое разрабатывает программное обеспечение и беспилотники вертолетного типа SH-3000, SH-750, SH-450 и SH-350. В документе Совета ЕС говорится, что всего компания разрабатывает 11 типов беспилотников, а среди ее заказчиков были «Газпром нефть», «Почта России» и департамент информационных технологий Москвы. В 2023 году The Insider писал, что «Аэромакс» стал резидентом центра беспилотных авиационных систем в московском технопарке «Руднево», а две несертифицированные модели компании — SH-350 и SH-450 — чаще других терпели крушения во время испытательных полетов в Томской области и в рамках эксперимента «Почты России».

Виктор Иванов возглавляет входящий в «Роскосмос» НИИ точных приборов. Совет ЕС указывает, что институт поставляет специальное оборудование и услуги Минобороны и МЧС России и участвует в создании спутниковой системы радиолокационной разведки «Касатка-Р» для российской армии. Ранее The Insider писал, что ЕС ввел санкции против самого института, и сообщал о приговоре бывшему гендиректору НИИ Анатолию Шишанову.