Арестован гендиректор Красноярского машиностроительного завода, который производит ракетные комплексы «Сармат» и ракеты «Синева»

В Красноярске арестован гендиректор АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») Александр Гаврилов. Как сообщает NGS24.ru, он обвиняется в растрате и находится в СИЗО с конца апреля. В объединенной пресс-службе судов края и в пресс-службе УФСБ отказались комментировать эту тему, отмечает издание.

Информацию об аресте Гаврилова подтверждает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Ранее депутат горсовета Красноярска Иван Петров рассказывал NGS24.ru, что следователи работали на территории завода в течение двух недель.

Красноярский машиностроительный завод — одно из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, входит в «Роскосмос», дочерняя структура АО «ГРЦ Макеева». Завод производит ракетный комплекс «Сармат» с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28, а также баллистические ракеты для подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева».

Александр Гаврилов работает на «Красмаше» с 2005 года, возглавил завод в августе 2018-го. NGS24.ru отмечает, что он собирался участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края будущей осенью и подавался на праймериз «Единой России».