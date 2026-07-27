Россия объявила о готовности МБР «Сармат» до того, как смогла ее построить. Комплексы отправляли в войска без документов — Dallas Analytics

К бюрократическим трудностям добавилась и транспортная проблема: выяснилось, что в России не хватает спецвагонов для доставки этого комплекса. Как отметили расследователи, «государство не смогло переместить то, что построило». В Dallas Analytics также пришли к выводу, что ключевая уязвимость «Сармата» заключается в монополизации производства компонентов: отсутствие альтернативных поставщиков приводит к тому, что достаточно одного зависшего документа или несвоевременной оплаты счета какого-либо из заводов цепочки, чтобы сборка ракеты была приостановлена.

Аналитики обратили внимание, что в утечке документов фигурирует бывший начальник управления департамента МО РФ по гособоронзаказу Владимир Вертелецкий. Он был арестован в мае 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Его судьбу Dallas Analytics называет «показателем проблем программы» развертывания ракет.

Расследователи отметили, что анализ документов показал: нет каких-либо данных, что срыв реализации проекта «Сармат» был связан с санкциями и эмбарго на поставки военных технологий России — причина кроется в бюрократическом хаосе и монополизации производства.

В мае 2026 года в России провели успешное испытание МБР «Сармат». Путин по этому поводу вновь заявил о скорой постановке ракеты на боевое дежурство — на этот раз в конце 2026 года. Впрочем, как заявлял The Insider эксперт по ракетным вооружениям Этьен Маркюз, развертывание «Сармата» само по себе не изменит стратегический баланс сил.