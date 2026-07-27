Россия объявила о готовности МБР «Сармат» до того, как смогла ее построить. Комплексы отправляли в войска без документов — Dallas Analytics

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат», о постановке которого на боевое дежурство Россия впервые объявила еще в сентябре 2023-го, отправлялся в войска без документов, согласованных цен на комплектующие и в условиях острого дефицита спецтранспорта. Об этом говорится в расследовании украинской аналитической и разведывательной компании Dallas Analytics, изучившей внутренние документы российского ВПК.
В распоряжении Dallas Analytics оказались документы, раскрывающие подробности о положении дел с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат», о боеготовности которой российские власти неоднократно объявляли, но которую так и не смогли развернуть в войсках. Документы, о которых идет речь, — стандартные заказы на отгрузку, отчеты заводов и результаты ценового аудита.
Хронология развертывания «Сармата»
Еще в декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» заявлял, что постановка «Сармата» на боевое дежурство планируется на 2022 год. В апреле 2021-го президент РФ Владимир Путин обещал, что «первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами “Сармат”, заступит на боевое дежурство по плану — в конце 2022 года». В феврале 2023-го Путин вновь анонсировал скорое развертывание «Сармата», а затем в июне еще раз объявил о выходе ракеты на боевое дежурство «в ближайшее время». В сентябре 2023-го занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Юрий Борисов утверждал, что ракетный комплекс поставлен на боевое дежурство.
По данным расследователей, в октябре 2022 года Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ) приказал заводу «Златмаш» срочно — для исполнения приказа Путина — отгрузить элементы ракеты в 62-ю ракетную дивизию в Ужуре в Красноярском крае. Однако отгрузка произошла без официального документа учета, поскольку производитель на тот момент так и не согласовал технические условия с Минобороны. В итоге почти год комплекс числился «неучтенным» — необходимый формуляр был получен только в сентябре 2023-го. При этом вторую ракету, собранную 1 декабря 2022 года, и вовсе не смогли отправить в дивизию из-за отсутствия аналогичной документации.
Еще одна проблема заключалась в отсутствии утвержденной стоимости комплекса. Аналитики отмечают, что ГРЦ им. Макеева пытался созвать совещание с заводами и поставщиками, чтобы наконец согласовать цены и зарегистрировать их в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), только в 2025 году — спустя три года после первой отгрузки.
К бюрократическим трудностям добавилась и транспортная проблема: выяснилось, что в России не хватает спецвагонов для доставки этого комплекса. Как отметили расследователи, «государство не смогло переместить то, что построило». В Dallas Analytics также пришли к выводу, что ключевая уязвимость «Сармата» заключается в монополизации производства компонентов: отсутствие альтернативных поставщиков приводит к тому, что достаточно одного зависшего документа или несвоевременной оплаты счета какого-либо из заводов цепочки, чтобы сборка ракеты была приостановлена.
Аналитики обратили внимание, что в утечке документов фигурирует бывший начальник управления департамента МО РФ по гособоронзаказу Владимир Вертелецкий. Он был арестован в мае 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Его судьбу Dallas Analytics называет «показателем проблем программы» развертывания ракет.
Расследователи отметили, что анализ документов показал: нет каких-либо данных, что срыв реализации проекта «Сармат» был связан с санкциями и эмбарго на поставки военных технологий России — причина кроется в бюрократическом хаосе и монополизации производства.
В мае 2026 года в России провели успешное испытание МБР «Сармат». Путин по этому поводу вновь заявил о скорой постановке ракеты на боевое дежурство — на этот раз в конце 2026 года. Впрочем, как заявлял The Insider эксперт по ракетным вооружениям Этьен Маркюз, развертывание «Сармата» само по себе не изменит стратегический баланс сил.