«Сармат» заменит устаревшие российские МБР, но не изменит баланс сил — эксперт по ракетным вооружениям

Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» важны прежде всего потому, что Россия сможет заменить ракеты РС-20 («Воевода»), срок эксплуатации которых давно превышен. Об этом The Insider заявил эксперт по ракетным вооружениям французского исследовательского центра Fondation pour la Recherche Stratégique Этьен Маркюз.

По его словам, РС-28 «Сармат» остается ракетой того же класса, что и РС-20, однако обладает рядом улучшений:

«У РС-28 более короткая активная фаза полета, что делает ракету менее уязвимой для перехвата на этапе разгона — например, перспективной системой ПРО Golden Dome, о которой говорит Дональд Трамп».

Эксперт также считает, что «Сармат», вероятно, оснащен более современными средствами преодоления ПРО — имитаторами боевых блоков (ложными целями) и системами помех.

При этом, по оценке Маркюза, развертывание «Сармата» само по себе не изменит стратегический баланс сил между Россией и США, поскольку ракета создается как замена РС-20, а не как принципиально новый класс вооружений:

«Нынешняя американская система ПРО все равно не способна отразить массированный ядерный удар России. Это может измениться, только если США реализуют проект Golden Dome».

Накануне Владимир Путин заявил, что первый полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца года. Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил Путину об успешных испытаниях комплекса.