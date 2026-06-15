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ЕС ввел санкции против 45 компаний из семи стран, связанных с «теневым флотом» и российским военным производством

The Insider
Изображение сгенерировано ChatGPT

Изображение сгенерировано ChatGPT

Совет ЕС включил в санкционный список основателя Coral Energy, позднее переименованной в 2Rivers Group, Тахира Гараева, морского страхового брокера Константина Рогача, а также десятки компаний из России, Китая, Гонконга, ОАЭ, Турции, Азербайджана и Либерии, связанных с экспортом российской нефти, «теневым флотом», производством беспилотников и российским военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 15 июня, принятом по режиму санкций за действия, подрывающие территориальную целостность Украины.

Всего в этот санкционный список вошли 9 физических лиц и 45 организаций. Самый крупный блок касается нефтяного экспорта: под ограничения попали судоходные, сервисные и трейдинговые структуры, которые, по данным ЕС, участвуют в перевозке российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих ограничений. В документе также перечислены суда, которыми управляли эти компании, — ЕС указывает, что они перевозили российскую нефть или нефтепродукты, не имели достаточного страхования, участвовали в перегрузках с судна на судно или манипулировали AIS.

Гараев в документе назван основателем Coral Energy, позднее 2Rivers Group. Совет ЕС пишет, что через сеть компаний он обеспечивает перевозку и экспорт российской нефти, в частности нефти «Роснефти», скрывая ее реальное происхождение. По версии ЕС, сеть 2Rivers контролирует и использует значительную часть судов российского «теневого флота». О Гараеве и 2Rivers как о фигурантах готовившегося санкционного пакета The Insider писал 13 июня.

Под санкции также попал Константин Рогач — морской страховой брокер и партнер компании Maritime Risk Management. ЕС утверждает, что он помогал оформлять страховое покрытие и административное сопровождение для судов, перевозивших российскую нефть и нефтепродукты, пользуясь «нерегулярными и высокорисковыми» практиками, а для сокрытия этой деятельности использовал сеть компаний-прокладок.

В нефтяной части списка среди организаций есть «Газпромнефть Шиппинг», Lukoil-Western Siberia и Nord Axis Ltd. Nord Axis, по версии Совета ЕС, входящая в сеть компаний, связанных с 2Rivers, и после начала полномасштабной войны ставшая важным трейдером нефти российских компаний. Lukoil-Western Siberia в документе названа коммерческим оператором судов Aries, Neva Lux и Nimbus SPB, а «Газпромнефть Шиппинг» — техническим менеджером судов Omsk, Olanga и Murmansk.

Полный список физических лиц:

  • Олег Фишелев — владелец ООО «Униматик». ЕС пишет, что компания поставляла станки с числовым программным управлением и комплектующие российским оборонным предприятиям, включая завод № 9, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение».
  • Олег Евтушенко — исполнительный директор «Ростеха». Совет ЕС указывает, что «Ростех» является ключевой оборонной корпорацией России и объединяет основные компании российского ВПК.
  • Павел Никитин — владелец Rustakt LLC. По версии ЕС, он связан с компаниями, которые собирают беспилотники военного назначения, импортируют компоненты для БПЛА и поставляют беспилотники российской армии.
  • Алексей Рахманов — советник гендиректора «Ростеха», член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, бывший гендиректор Объединенной судостроительной корпорации. ЕС связывает его с поддержкой российского ВПК и производством военных кораблей для ВМФ России.
  • Бекхан Оздоев — промышленный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха». Он также входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, включая «Уралвагонзавод», «Швабе», «Высокоточные комплексы», «Техмаш» и концерн «Калашников».
  • Василий Тикменов — глава АО «Научно-технический центр „Элинс“». Совет ЕС пишет, что компания производит вооружения, боеприпасы, электронные компоненты, платы, приборы навигации и измерения и участвует в выполнении гособоронзаказа.
  • Максим Вакштейн — гендиректор Фонда перспективных исследований. ЕС указывает, что фонд создан правительством России для поддержки разработок вооружений и военной техники, в том числе беспилотных систем.
  • Тахир Гараев — основатель Coral Energy, позднее 2Rivers Group. ЕС связывает его с сетью компаний, которые помогают перевозить и экспортировать российскую нефть, скрывая ее происхождение, и используют значительную часть российского «теневого флота».
  • Константин Рогач — морской страховой брокер, партнер Maritime Risk Management. По версии ЕС, он помогал страховать и сопровождать суда, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты с «нерегулярными и высокорисковыми» практиками.

Полный список организаций:

  • ООО «Дилмас» — российская судоходная компания, коммерческий оператор судов Nord, Geliodor и Amazonit. ЕС пишет, что эти суда перевозили российскую нефть или нефтепродукты, не имели достаточного страхования, участвовали в перегрузках с судна на судно и манипулировали AIS.
  • KORD COMPANY — российская судоходная компания, коммерческий оператор судов Kord Wind, Kord Arctic и Kord, а также владелец Kord Atlantic. ЕС связывает эти суда с перевозкой российских нефтепродуктов и манипуляциями с AIS.
  • MORSKOY STANDARD — российская судоходная компания, коммерческий оператор судов Protey, Peley и Akhilles. ЕС пишет, что суда перевозили российскую нефть или нефтепродукты, участвовали в перевалке нефти в судна на судно и манипулировали AIS.
  • Moonstone Maritime Corporation — либерийская судоходная компания, коммерческий оператор судов Sikar, Samira, Eminent и Canara. ЕС связывает их с перевозкой российской нефти или нефтепродуктов, недостаточным страхованием, перевалкой нефти в судна на судно и манипуляциями с AIS.
  • Trans KA Tankers Management Company Limited — турецкая судоходная компания, коммерческий оператор судов Haci Kemal Ka, Lycia Ka и Sumer. ЕС пишет, что суда перевозили российскую нефть или нефтепродукты и манипулировали AIS.
  • Alacritas Shipping FZE — компания из ОАЭ, технический менеджер судов Everdine и Charminar. ЕС связывает их с перевозкой российских нефтепродуктов, перевалкой нефти в судна на судно и манипуляциями с AIS.
  • Albatross Shipmanagement LLC-FZ — компания из ОАЭ, технический менеджер судов Zaliv Aniva, Zaliv Baikal и Zaliv Vostok.
  • Dreamer Shipmanagement LLC-FZ — компания из ОАЭ, технический менеджер судов Level, Celt и Camel.
  • East Gemi İşletmeciliği AS — турецкая компания, технический менеджер судов Azure, Jasper и Storm Pearl.
  • EMT Gemi İşletmeciliği AS — турецкая компания, технический менеджер судов Quartz, South Star и Opal.
  • ESEA Venture Shipping Management LLC — компания из ОАЭ, технический менеджер судов Wind, Dakar и Eridan.
  • ООО «Газпромнефть Шиппинг» — российская судоходная компания, технический менеджер судов Omsk, Olanga и Murmansk.
  • Global Ship Solutions LLC — азербайджанская компания, технический менеджер судов Fulger, Deneb и Odune.
  • Glory Shipping HK Limited — гонконгская компания, технический менеджер судов Sikar, Samira, Eminent и Canara.
  • ООО «Контур СПБ» — российская компания, технический менеджер судов Odin, Kapitan Shiryaev и Valeriy Zelenko.
  • ООО «Корд-Бункер» — российская компания, технический менеджер судов Kord Wind, Kord Arctic и Kord, а также менеджер Kord Atlantic.
  • LLC Morskoy Standart-Bunker — российская компания, технический менеджер судов Protey, Peley и Arno Babajanyan.
  • OOO Sea Engineering Limited / ООО «Си Инжиниринг» — петербургская компания, технический менеджер судов Nimbus SPB, G. Rossini и G. Puccini.
  • Orchid Shipmanagement LLC-FZ — компания из ОАЭ, технический менеджер судов Talisman, Proxima и Prosperity.
  • Transbunker-Novo Company Limited — российская компания, технический менеджер судна Ulika и бункеровочных танкеров Transbunker и Korsakov.
  • Valkur LLC — российская компания, технический менеджер судов Andrey Pervozvanniy, Yaroslav Mudryy и Alexander Nevskiy.
  • Volga Oil Shipping Company — российская компания, технический менеджер судов Volgoneft-111, Midvolga-3 и Midvolga-2.
  • Rustakt LLC — российская компания, импортирующая компоненты для беспилотников и собирающая FPV-дроны. ЕС пишет, что Rustakt производит дроны VT-40 и поставляет их российской армии для использования в Украине.
  • Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» — организация, объединяющая представителей власти и оборонных компаний. ЕС пишет, что она продвигает развитие и модернизацию российского ВПК и помогает оборонным предприятиям выполнять гособоронзаказ.
  • ООО «АСФПВ» / ASFPV — российский производитель FPV-дронов «Ветерок 7», «Ветерок 10» и «Ветерок 13», детекторов дронов «Горн» и катушек оптоволоконного кабеля для российской армии. В документе говорится, что компания выпускает до 10 тысяч дронов в месяц.
  • АО ЭОКБ «Сигнал» имени А.И. Глухарева — предприятие из Саратовской области, производящее датчики и измерительное оборудование для авиации, ракетной, космической и морской техники. ЕС пишет, что его датчики используются в самолетах Су-27, Су-35 и вертолетах Ми-8, применяемых Россией в войне против Украины.
  • ООО «Ионос» — российская компания, производящая электроосветительное и авиационное оборудование. Через проект «Аляска», по данным ЕС, выпускает FPV-дроны «Алёша», которые российские войска используют для разведки, ударов и атак камикадзе.
  • LLC Izovac — белорусский разработчик и производитель вакуумного оборудования и связанных технологий. ЕС пишет, что Izovac и связанные с ней компании поставили российским оборонным подрядчикам товары примерно на $200 млн с начала полномасштабного вторжения.
  • LLC Engineering Group — российский посредник белорусской Izovac. ЕС утверждает, что компания участвовала в поставках высокотехнологичного оборудования и компонентов российским оборонным подрядчикам.
  • АО НИИТС «Синвент» — петербургский оборонный НИИ, производящий тренажеры и программы подготовки для операторов сложных технических систем. По версии ЕС, компания делает тренажеры для экипажей военных шасси, используемых в системах «Искандер», межконтинентальных баллистических ракетах и ПВО.
  • Военный инновационный технополис «ЭРА» — структура Минобороны России, созданная для разработки и внедрения технологий для армии. ЕС пишет, что многие продукты технополиса, включая дрон «Бумеранг», уже используются российскими вооруженными силами.
  • АО «Элеконд» — производитель конденсаторов из Удмуртии. ЕС пишет, что его изделия используются в военных системах, применяемых против Украины, в том числе в бортовых системах крылатой ракеты С8000 «Бандероль».
  • АО «НПО имени С.А. Лавочкина» — структура «Роскосмоса», занимающаяся разработкой, производством и испытанием автоматических космических аппаратов. ЕС пишет, что компания работает с Минобороны над спутниковой системой дистанционного зондирования для повышения эффективности войск.
  • АО НПП «Звукотехника» — предприятие из Мурома, производящее системы связи и звукового вещания для промышленного, мобильного и военного применения, в том числе для кораблей, подводных лодок, ПВО, РВСН и бронетехники.
  • ФГУП «18-й Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России — институт, разрабатывающий электронные системы для ВВС и сухопутных войск и производящий вооружения.
  • ЗАО «Гефест и Т» — разработчик и производитель авиационных систем, включая вычислительные подсистемы СВП-24 «Гефест», которые устанавливаются на носителях управляемых бомб, в том числе Су-34, Су-35С и Су-24М.
  • АО «Серпуховский завод „Металлист“» — производитель гиромоторов, гироблоков и точных электромеханических датчиков. ЕС пишет, что компания участвует в производстве навигационной системы 9Б918 для ракеты 9М723 «Искандер-М».
  • АО «НИИ точных приборов» / НИИ ТП — предприятие «Роскосмоса», работающее в космической и военной сфере. В документе говорится, что оно участвовало в разработке спутниковой системы радиолокационной разведки «Касатка-Р» для российской армии.
  • Xinxiang Richful Lubricant Additive Company / Xinxiang Ruifeng New Materials — китайский производитель присадок к смазочным материалам. ЕС пишет, что компания поставляет химические присадки для механических смазок, используемых российскими военными.
  • ООО «Ижевский авиационный завод» — российский производитель беспилотников, входящий в структуру концерна «Калашников». ЕС указывает, что завод выпускает разведывательный беспилотник СКАТ 350 М, используемый российской армией.
  • ООО «ТКХ-Инвест» — основной акционер Ижевского авиационного завода. ЕС связывает компанию с производством беспилотников СКАТ 350 М.
  • Фонд перспективных исследований — структура, созданная российским правительством для финансирования разработок вооружений и военной техники, включая передовые беспилотные системы.
  • Shenzhen Minghuaxin — китайская компания, поставлявшая значительные объемы компонентов Rustakt российскому производителю военных FPV-дронов.
  • Nord Axis Ltd — гонконгская компания, связанная с группой 2Rivers. ЕС пишет, что после начала войны она стала важным трейдером нефти российских компаний и участвует в сети, обеспечивающей экспорт российской нефти и работу «теневого флота».
  • ООО «Лукойл — Западная Сибирь» / Lukoil-Western Siberia — российская судоходная компания, коммерческий оператор судов Aries, Neva Lux и Nimbus SPB. ЕС пишет, что эти суда перевозили российскую нефть или нефтепродукты, не имели достаточного страхования, участвовали в ship-to-ship transfers и манипулировали AIS.

Это один из трех санкционных списков, опубликованных Советом ЕС 15 июня. В тот же день ЕС ввел санкции против митрополита Тихона Шевкунова, которого называют духовником Владимира Путина, ведущего Первого канала Анатолия Кузичева из расследования The Insider и еще восьми человек — по режиму о «дестабилизирующей деятельности России». Еще один список связан с преследованием и отравлением Алексея Навального: в него вошли генпрокурор Александр Гуцан, глава полиции Петербурга Роман Плугин из расследования The Insider, сотрудники ФСБ, судьи, прокуроры и омские врачи.

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