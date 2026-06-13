ЕС готовит санкции против Мосбиржи, патриарха Кирилла, владельцев «Светофора» и других

ЕС подготовил новый пакет санкций против России, в который могут войти Московская биржа, владельцы сети дискаунтеров «Светофор», патриарх Кирилл, помощник президента России Владимир Мединский, Михаил Гуцериев, Вагит Алекперов, глава РЖД Олег Белозеров, глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров, руководитель АНО «Диалог» Владимир Табак и министр спорта Михаил Дегтярев, выяснил The Insider. Согласно проектам двух актуальных санкционных черновиков, в санкционные списки предлагается добавить 52 физических лица и 180 организаций.

Документы еще обсуждаются странами ЕС и, по словам источника The Insider, могут быть утверждены уже на следующей неделе. До окончательного согласования списки могут измениться.

Главная особенность нового пакета — попытка ударить не только по отдельным чиновникам или крупнейшим государственным компаниям, но и по инфраструктуре, обеспечивающей ведение войны. Под санкции предлагается включить финансовые структуры, участников нефтяного экспорта, компании, связанные с производством беспилотных систем, а также представителей пропагандистских, религиозных и спортивных организаций.

Санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять фигурантам денежные средства и иные экономические ресурсы.

Финансовый сектор и Московская биржа

Крупнейший блок проекта касается финансового сектора. В документах фигурируют десятки банков и небанковских кредитных организаций, включая региональные банки, цифровые финансовые сервисы и структуры, работающие на оккупированных территориях Украины. В пояснениях ЕС говорится, что российский банковский сектор остается одним из ключевых элементов функционирования экономики и финансирования государства.

Отдельно в проект включена Московская биржа. В документе она названа крупнейшей биржевой площадкой страны и центральным элементом российской финансовой инфраструктуры. ЕС указывает, что через биржу продолжается финансирование российской экономики, включая размещение облигаций федерального займа и операции с ценными бумагами крупнейших компаний.

После санкций США в 2024 году торги долларом и евро на Московской бирже были прекращены. Теперь в санкционный список ЕС предлагается включить и саму биржу.

Отдельный блок посвящен интеграции оккупированных территорий Украины в российскую банковскую систему. В проекте фигурируют представители банковского сектора и Банка России, которых ЕС связывает с переходом на рубль, расширением сети российских банков и подключением оккупированных территорий к российским платежным системам.

Также в документах упоминаются структуры, которые европейские власти связывают с криптовалютной инфраструктурой и механизмами обхода санкций. Собеседники отмечают, что эта мера, которой давно добивались наиболее жестко настроенные европейские страны, должна закрыть важную лазейку.

«Светофор» и работа на оккупированных территориях

В проект санкций включены владельцы сети дискаунтеров «Светофор» Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.

Претензии связаны в том числе с деятельностью сети на оккупированных территориях Украины. В документах говорится, что структуры группы присутствуют в Крыму с 2014 года и продолжают работать в оккупированных районах Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Сеть названа одной из крупнейших продуктовых розничных групп России.

Беспилотные системы

Отдельный раздел посвящен предприятиям и посредникам, связанным с производством и поставками беспилотных систем для российской армии.

Речь идет не только о производителях конечной продукции. Под ограничения предлагается включить поставщиков электронных компонентов, двигателей, программного обеспечения, испытательного оборудования, логистические структуры и другие компании, участвующие в производственных цепочках беспилотной техники. По замыслу авторов санкций, ограничения должны затронуть не отдельные предприятия, а целые цепочки поставок.

Нефть и «теневой флот»

Еще один крупный блок связан с нефтяным экспортом. В проекте фигурируют судоходные, сервисные и трейдинговые структуры, которые, по мнению ЕС, участвуют в перевозке российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих ограничений.

Среди наиболее известных фигурантов — Тахир Гараев, основатель Coral Energy, позднее переименованной в 2Rivers Group. По версии ЕС, он участвует в схемах экспорта российской нефти через сеть международных компаний.

При этом в нефтяном разделе проекта практически отсутствуют крупнейшие российские нефтяные компании. Основное внимание уделено посредникам, трейдерам, перевозчикам и инфраструктуре, обеспечивающей экспорт сырья. Собеседники отмечают, что удар по теневому флоту в этих документах выглядит слабым: некоторые организации, включенные в списки, уже несколько месяцев не ведут деятельности.

Крупный бизнес

Среди наиболее известных бизнесменов, фигурирующих в проекте, — Михаил Гуцериев и Вагит Алекперов. Гуцериева ЕС связывает с активами в нефтяной отрасли, угледобыче, финансовом секторе, строительстве и медиа. Алекперов упоминается как бывший президент и один из крупнейших акционеров ЛУКОЙЛа.

В проект также включена АФК «Система», контролирующая активы в телекоммуникациях, электронике, энергетике, медицине и других отраслях экономики.

В документах также фигурирует глава РЖД Олег Белозеров.

Пропаганда, церковь и спорт

В этом блоке наиболее заметным фигурантом остается патриарх Кирилл. Попытки ввести против него санкции предпринимались и ранее, однако тогда решение блокировала Венгрия. В новом проекте ЕС вновь предлагает включить главу РПЦ в санкционный список, указывая на его публичную поддержку войны против Украины.

Среди других известных фигурантов — помощник президента России Владимир Мединский, глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров и руководитель АНО «Диалог» Владимир Табак.

В спортивном блоке фигурирует министр спорта Михаил Дегтярев.

По мнению ЕС, эти лица либо участвовали в распространении официальной российской позиции по войне, либо способствовали интеграции оккупированных территорий Украины в российские политические, информационные и общественные структуры.

Проект пока не является окончательным решением. Санкции вступят в силу только после согласования странами Евросоюза и публикации в Официальном журнале ЕС. До этого момента перечень фигурантов может быть изменен.

Источники The Insider в дипломатических кругах обращают внимание, что вместо одного масштабного пакета Еврокомиссия представила на рассмотрение стран ЕС несколько более скромных по объему блоков санкций. По словам собеседников, такой подход связан со стремлением быстрее согласовать меры между всеми странами Евросоюза. При этом обсуждения дополнительной части пакета, касающейся целых отраслей российской экономики, в Брюсселе продолжаются.

Текст подготовлен при участии Morgane Fert Malka.