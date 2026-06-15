ЕС ввел санкции против ведущего Первого канала из расследования The Insider, духовника Путина Тихона Шевкунова и еще восьми человек

Совет ЕС включил в санкционный список митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, в миру Георгия Шевкунова, которого называют духовником Владимира Путина, а также ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева. О поездках Кузичева в Европу ранее писал The Insider. Всего в рамках этого документа санкции ввели против 10 физических лиц и одной организации.

Документ принят в рамках санкционного режима против «дестабилизирующей деятельности России». Совет ЕС считает, что фигуранты участвовали в распространении российской пропаганды и дезинформации, оправдывали войну против Украины или помогали продвигать кремлевские нарративы за рубежом. Санкции предполагают заморозку активов в Евросоюзе и запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять фигурантам деньги и экономические ресурсы.

Шевкунов в документе указан как епископ РПЦ, митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской митрополии и зампред Общественного совета при Минпросвещения России. В обосновании санкций Совет ЕС пишет, что Шевкунов распространял российскую пропаганду и дезинформацию, в том числе заявления о «нацизме» в Украине, отрицал украинский суверенитет и оправдывал вторжение России как необходимое, оборонительное и «божественно санкционированное». ЕС также указывает на его проповеди, медийные платформы, государственные культурные проекты и сбор средств для российских военных в оккупированном Крыму.

Кузичев внесен в список как теле- и радиоведущий, колумнист и продюсер, а также ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. В документе он назван «видным российским пропагандистом», который оправдывает войну против Украины, изображает Украину агрессивным и репрессивным государством, а также поддерживает военное давление, включая удары и целевые убийства, как необходимые и оправданные.

В 2025 году The Insider писал, что Кузичев, несмотря на антизападную риторику, регулярно ездил в Европу. По данным расследования, основанного на утечке российской пограничной базы, среди европейских направлений он чаще всего выбирал Париж, но также бывал в Амстердаме, Барселоне и Венеции. Тогда Кузичев еще не находился под санкциями ЕС.

Помимо Шевкунова и Кузичева, в санкционный список вошли:

Мария Дудко — директор PR-агентства «Безграничные» / Limitless. Совет ЕС пишет, что агентство финансировалось через Президентский фонд культурных инициатив и занималось западными инфлюенсерами, которые транслировали кремлевские нарративы и провоенную пропаганду.

— директор PR-агентства «Безграничные» / Limitless. Совет ЕС пишет, что агентство финансировалось через Президентский фонд культурных инициатив и занималось западными инфлюенсерами, которые транслировали кремлевские нарративы и провоенную пропаганду. Александра Йост , также известная как Sasha Jost, — блогер и инфлюенсер, ведущая аккаунты Sasha meets Russia / Sasha and Russia. ЕС утверждает, что она под видом культурного контента распространяла провоенную и прокремлевскую пропаганду для западной аудитории, получала деньги от RT и гранты через структуры, связанные с «Безграничными».

, также известная как Sasha Jost, — блогер и инфлюенсер, ведущая аккаунты Sasha meets Russia / Sasha and Russia. ЕС утверждает, что она под видом культурного контента распространяла провоенную и прокремлевскую пропаганду для западной аудитории, получала деньги от RT и гранты через структуры, связанные с «Безграничными». Роман Антоновский — публицист, пропагандист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» и человек, связанный с «Царьградом». Совет ЕС обвиняет его в распространении антиукраинской пропаганды, отрицании украинской государственности и продвижении концепций «русского мира», «Малороссии» и «Новороссии».

— публицист, пропагандист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» и человек, связанный с «Царьградом». Совет ЕС обвиняет его в распространении антиукраинской пропаганды, отрицании украинской государственности и продвижении концепций «русского мира», «Малороссии» и «Новороссии». Павел Астахов — юрист, телеведущий и бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка. В документе говорится, что он поддерживал аннексию Крыма, ездил на оккупированные территории Донбасса без согласия украинских властей и через медиа продвигал нарративы, оправдывающие нарушение суверенитета Украины.

— юрист, телеведущий и бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка. В документе говорится, что он поддерживал аннексию Крыма, ездил на оккупированные территории Донбасса без согласия украинских властей и через медиа продвигал нарративы, оправдывающие нарушение суверенитета Украины. Ольга Кирий — журналистка и продюсер RT Documentary. Совет ЕС называет ее автором и продюсером пропагандистских фильмов, которые оправдывают войну против Украины, изображают Украину «фашистским» или «токсичным» государством и распространяются в том числе за пределами России.

— журналистка и продюсер RT Documentary. Совет ЕС называет ее автором и продюсером пропагандистских фильмов, которые оправдывают войну против Украины, изображают Украину «фашистским» или «токсичным» государством и распространяются в том числе за пределами России. Игорь Мальцев — колумнист RT, Life и «Коммерсанта», писатель, публицист и телеведущий. ЕС пишет, что он распространяет пропаганду и дезинформацию, оправдывает оккупацию украинских территорий, прославляет российских военных и продвигает ложные нарративы о Киеве и украинской армии.

— колумнист RT, Life и «Коммерсанта», писатель, публицист и телеведущий. ЕС пишет, что он распространяет пропаганду и дезинформацию, оправдывает оккупацию украинских территорий, прославляет российских военных и продвигает ложные нарративы о Киеве и украинской армии. Мария Волконская — главный редактор подконтрольной властям «Крымской газеты». Совет ЕС считает, что она распространяет антиукраинскую пропаганду, дегуманизирует украинцев, представляет украинские власти как нелегитимные или экстремистские и пытается подорвать международную поддержку Украины.

— главный редактор подконтрольной властям «Крымской газеты». Совет ЕС считает, что она распространяет антиукраинскую пропаганду, дегуманизирует украинцев, представляет украинские власти как нелегитимные или экстремистские и пытается подорвать международную поддержку Украины. Кирилл Фёдоров — военный блогер, автор Telegram-канала «Война. История оружия» и ведущий на «Соловьёв Live». ЕС указывает, что он называет оккупированные украинские территории «освобожденными», собирает деньги для российских подразделений и использует эти сборы для продвижения провоенных нарративов.

Из организаций под санкции попал Президентский фонд культурных инициатив. Совет ЕС пишет, что фонд, созданный указом Владимира Путина, выдавал гранты проектам, поддерживающим войну против Украины, а также финансировал PR-агентство «Безграничные», которое, по версии ЕС, работало с западными инфлюенсерами для распространения кремлевских нарративов.