Генпрокурор РФ, глава ГУ МВД Петербурга из расследования The Insider и еще 13 человек попали под санкции ЕС в связи с убийством Навального

Совет ЕС включил в санкционный список генпрокурора России Александра Гуцана, начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина и еще 13 человек. Санкции введены по режиму ЕС «о ситуации в России», в документе говорится, что новые фигуранты связаны с преследованием и убийством Алексея Навального.

В список также попала IPJSC NTK — холдинговая компания NtechLab, разработчика технологии распознавания лиц. Всего в опубликованном 15 июня санкционном документе — 15 физических лиц и одна организация. Санкции предполагают заморозку активов в Евросоюзе и запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять фигурантам деньги и экономические ресурсы.

Генпрокурор Гуцан внесен в санкционный список как ответственный за обращение с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией. Совет ЕС отмечает, что это привело к многочисленным арестам сторонников ФБК по обвинениям в «финансировании терроризма».

Начальника петербургского главка МВД Романа Плугина Совет ЕС называет ответственным за ограничения свободы слова, включая задержания людей, мирно поминавших Навального в годовщину его смерти, и аресты уличных музыкантов в Петербурге, исполнявших песни, которые власти сочли поддержкой оппозиции.

The Insider в октябре 2025 года писал, что Плугин, возглавляющий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, владеет через свою супругу недвижимостью почти на полмиллиарда рублей. Тогда The Insider обнаружил у его семьи квартиру в петербургском ЖК «Смольный парк», недвижимость в Москве, дома под Рязанью и в Подмосковье. Объяснить происхождение средств официальными доходами семьи, как писал The Insider, невозможно.

Полный список фигурантов санкционного документа: