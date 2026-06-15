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Генпрокурор РФ, глава ГУ МВД Петербурга из расследования The Insider и еще 13 человек попали под санкции ЕС в связи с убийством Навального

The Insider
Генпрокурор Александр Гуцан. Фото: РБК

Генпрокурор Александр Гуцан. Фото: РБК

Совет ЕС включил в санкционный список генпрокурора России Александра Гуцана, начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина и еще 13 человек. Санкции введены по режиму ЕС «о ситуации в России», в документе говорится, что новые фигуранты связаны с преследованием и убийством Алексея Навального.

В список также попала IPJSC NTK — холдинговая компания NtechLab, разработчика технологии распознавания лиц. Всего в опубликованном 15 июня санкционном документе — 15 физических лиц и одна организация. Санкции предполагают заморозку активов в Евросоюзе и запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять фигурантам деньги и экономические ресурсы.

Генпрокурор Гуцан внесен в санкционный список как ответственный за обращение с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией. Совет ЕС отмечает, что это привело к многочисленным арестам сторонников ФБК по обвинениям в «финансировании терроризма».

Начальника петербургского главка МВД Романа Плугина Совет ЕС называет ответственным за ограничения свободы слова, включая задержания людей, мирно поминавших Навального в годовщину его смерти, и аресты уличных музыкантов в Петербурге, исполнявших песни, которые власти сочли поддержкой оппозиции.

The Insider в октябре 2025 года писал, что Плугин, возглавляющий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, владеет через свою супругу недвижимостью почти на полмиллиарда рублей. Тогда The Insider обнаружил у его семьи квартиру в петербургском ЖК «Смольный парк», недвижимость в Москве, дома под Рязанью и в Подмосковье. Объяснить происхождение средств официальными доходами семьи, как писал The Insider, невозможно.

Полный список фигурантов санкционного документа:

  • Василий Калашников — оперативник Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ. По версии ЕС, он участвовал в попытке уничтожить криминалистические следы отравления Навального.
  • Михаил Швец, также известный как Михаил Степанов, — оперативник Центра специальных операций ФСБ. В документе он назван участником «группы отравления» Навального, обеспечивавшим логистику и слежку.
  • Алексей Кривощёков — сотрудник Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ. Совет ЕС пишет, что он участвовал в слежке за Навальным во время его поездок по России в 2017–2019 годах.
  • Валерий Сухарев, также известный как Николай Горохов, — старший сотрудник той же службы ФСБ. ЕС также связывает его со слежкой за Навальным.
  • Олег Таякин, также известный как Олег Тарасов, — сотрудник Института криминалистики ФСБ. По версии ЕС, он координировал коммуникации и логистику операции вокруг отравления Навального.
  • Александр Мураховский — бывший главный врач омской БСМП № 1, ныне глава военного госпиталя в Омске. Совет ЕС пишет, что он отрицал отравление Навального, говорил о «нарушении обмена веществ» и отказывался переводить политика на лечение в Германию.
  • Александр Сабаев — главный токсиколог и заведующий отделением острых отравлений омской БСМП № 1. ЕС указывает, что он отрицал отравление Навального и отказывался раскрывать информацию о его состоянии.
  • Анатолий Разинкин — первый заместитель генпрокурора России. В документе говорится, что он утвердил обвинительное заключение по делу Навального о мошенничестве и неуважении к суду, по которому политика приговорили к девяти годам колонии.
  • Алексей Александров — генерал-майор юстиции, бывший глава Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, ныне глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК. Совет ЕС пишет, что он отказался расследовать отравление Навального.
  • Наталья Коновалова — судья Мосгорсуда. ЕС указывает, что она оставила в силе решение Лефортовского суда, отклонившего жалобу на бездействие следственного управления ФСБ по делу об отравлении Навального; также в документе упомянуты ее решения по делам Pussy Riot, Эвана Гершковича, Ивана Сафронова и Ибрагима Оруджева.
  • Марина Бобек — прокурор управления Генпрокуратуры. Совет ЕС пишет, что она участвовала в уголовном преследовании российских граждан, выступающих против политического режима, включая дела Навального.
  • Екатерина Иванникова — прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы. ЕС связывает ее с преследованием противников режима, саботажем расследования отравления Навального и «делом Серебренникова».
  • Александр Гуцан — генпрокурор России. Совет ЕС пишет, что он отвечал за обращение о признании ФБК террористической организацией.
  • Олег Нефёдов — судья Верховного суда, председатель судебного состава первой инстанции судебной коллегии по административным делам ВС. ЕС указывает, что он выносил решения, ограничивающие свободу объединений и политическую оппозицию, включая признание ФБК террористической организацией и запрет «международного ЛГБТ-движения».
  • Роман Плугин — начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ЕС связывает его с задержаниями людей, поминавших Навального, и уличных музыкантов, исполнявших песни, которые власти сочли оппозиционными.
  • IPJSC NTK — холдинговая компания NtechLab. Совет ЕС пишет, что NtechLab участвовала в разработке московской системы распознавания лиц, которую МВД использовало для наблюдения за независимыми журналистами, оппозиционными активистами и участниками мирных протестов в поддержку Навального и против войны в Украине.

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