Сенат США проголосовал за законопроект о санкциях против России. Критики опасаются, что Трамп сможет вводить пошлины против любой страны

Законопроект об «адских санкциях» против России, разработанный скончавшимся в июле сенатором Линдси Грэмом, получил подавляющую поддержку в Сенате во время процедурного голосования. Об этом сообщило издание The Hill. Документ поддержали 86 членов верхней палаты Конгресса, против выступили 12.

Инициатива подразумевает наделение президента США правом вводить пошлины в размере 500% на российские товары, поставляемые в Штаты, а также дополнительные 100-процентные пошлины против пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей и стран, покупающих российскую нефть или природный газ либо способствующих обходу санкций. Законопроект также включает санкции против Ирана.

Поддержка законопроекта на процедурном голосовании означает, что теперь Сенат сможет принять документ простым большинством (50+1 голос), что, как отмечает The Hill, вероятно, и произойдет в ближайшие недели. Палата представителей сможет рассмотреть законопроект только в сентябре, после возвращения с затяжных каникул.

Несмотря на редкое двухпартийное единение, среди демократов у законопроекта нашлись критики. По их мнению, инициатива наделяет президента Дональда Трампа неограниченными полномочиями по введению пошлин против любой страны под видом противостояния российской агрессии. В Сенате против проголосовали десять демократов, включая влиятельного Берни Сандерса (формально независимого, но входящего во фракцию демократов). Сенатор-демократ Питер Уэлч, проголосовавший против, пояснил: сама идея таких санкций правильная, однако нынешние формулировки наделяют Трампа неограниченными полномочиями по введению пошлин.

«Фатально отсутствие конкретики в отношении того, какие страны могут считаться содействующими [российской агрессии], какие именно действия или их масштаб дают основания отнести какую-либо страну к такой категории. По сути, происходит передача исполнительной власти безусловных тарифных полномочий Конгресса под предлогом борьбы с пособниками [России], благодаря чему исполнительная власть сможет обложить пошлинами любую страну по любому поводу».

Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок, поддержавший законопроект во время процедурного голосования, высказал схожие опасения:

«Мы должны призвать Путина к ответу. Однако этот законопроект в его нынешнем виде дает президенту широкие возможности для продолжения его тарифной политики. И я сомневаюсь, что он будет поступать так, как нам это нужно».

Как отмечает The Hill, для принятия законопроекта в Палате представителей потребуется поддержка демократов, среди которых многие также высказывают схожие опасения. Конгрессмен-демократ Грегори Микс заявил:

«Это не столько законопроект о санкциях, сколько масштабная скрытая лазейка, наделяющая президента Трампа полномочиями вводить дополнительные пошлины. Санкции, прописанные в документе, целиком отданы на усмотрение Дональда Трампа, а он неоднократно давал понять, что скорее отменит санкции против России, чем введет новые».

С самого начала своего второго президентского срока Трамп ведет «тарифные войны» с различными странами, включая ближайших союзников США. Верховный суд уже несколько раз признавал введенные президентом пошлины незаконными. Эти решения не удерживают администрацию от поиска новых причин для продолжения тарифной политики и введения пошлин. На прошлой неделе Трамп обложил пошлинами 60 стран «за использование принудительного труда», что затронуло около 99% американского импорта.

Одна из соавторов документа сенатор-демократ Джин Шахин уже заверила, что собирается поработать с коллегами из нижней палаты и убедить их снять возражения против инициативы. По ее словам, однопартийцы еще просто не успели внимательно изучить последнюю версию «этого строго выверенного законопроекта».

Сенатор Грэм начал разрабатывать законопроект «об адских санкциях» в марте 2025 года. Изначально инициатива подразумевала 500-процентные пошлины против импортеров российских энергоносителей. В течение этого времени Трамп несколько раз намекал на поддержку документа, однако каждый раз голосование откладывалось. Финальное согласование законопроекта произошло после внезапной смерти Грэма в июле: Белый дом дал зеленый свет на рассмотрение документа, а вторичные санкции против помогающих России стран были смягчены.