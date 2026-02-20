Верховный суд США признал большую часть тарифов Трампа незаконными

Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, нанеся крупнейшее судебное поражение его администрации с момента возвращения в Белый дом, пишет Bloomberg. Суд проголосовал за решение шестью голосами против трех: судьи Бретт Кавано, Кларенс Томас и Сэмюэл Алито остались в меньшинстве. Большинство постановило, что Трамп превысил свои полномочия, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения «взаимных» тарифов по всему миру, а также целевых пошлин, которые администрация обосновывала борьбой с незаконным оборотом фентанила.

Суд не определил, в какой мере импортеры имеют право на возврат уже уплаченных пошлин, передав этот вопрос в нижестоящую инстанцию. По оценкам, если возврат будет разрешен в полном объеме, его сумма может составить до $170 млрд — более половины всех доходов, которые принесли тарифы Трампа. Судья Кавано в своем особом мнении предупредил, что процедура возврата средств, «скорее всего, превратится в “хаос”» — о чем, по его словам, говорили и в ходе устных слушаний.

Иск инициировали в апреле 2025 года два производителя образовательных игрушек — Learning Resources и hand2mind, — импортирующих бóльшую часть товаров из Китая. Компании указали, что выплата новых тарифов обошлась бы им в $100 млн против $2,3 млн годом ранее. Одновременно группа малых предприятий во главе с компанией V.O.S. Selections оспорила тарифы в Суде по международной торговле. В мае 2025 года оба суда первой инстанции признали введенные Трампом тарифы незаконными, в августе это решение подтвердил Апелляционный суд федерального округа.

Верховный суд в сентябре 2025 года объединил оба дела и поставил их на ускоренное рассмотрение. 5 ноября прошли устные слушания, в ходе которых большинство судей, по оценкам наблюдателей, выразили скептицизм в отношении позиции администрации. Суд констатировал, что слово «тариф» в тексте IEEPA вовсе не упоминается, и за почти 50 лет действия закона ни один президент до Трампа не прибегал к нему для введения пошлин.

Белый дом заявил, что намерен оперативно восстановить тарифы с помощью других правовых инструментов. Однако, как отмечается, альтернативные механизмы либо значительно более громоздки в применении, либо существенно ограничены по охвату по сравнению с широкими полномочиями, которые администрация приписывала себе на основании IEEPA. Под действие решения суда не подпадают тарифы на сталь, медь и алюминий, введенные на основании другого закона — раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года.

На днях стало известно, что торговый дефицит США по итогам 2025 года достиг рекордных $1,2 трлн в части товарной торговли, следует из данных Министерства торговли, опубликованных 19 февраля. Совокупный дефицит с учетом услуг составил $901,5 млрд — один из самых высоких показателей за несколько десятилетий. При этом экспорт товаров и услуг вырос на 6,2% — до рекордных $3,4 трлн, а импорт — почти на 5%, до рекордных $4,3 трлн.