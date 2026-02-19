Торговый дефицит США достиг рекордных отметок, несмотря на агрессивную тарифную политику Трампа — данные Минфина страны

Торговый дефицит США по итогам 2025 года достиг рекордных $1,2 трлн в части товарной торговли, следует из данных Министерства торговли, опубликованных в 19 февраля, пишет The Washington Post. Совокупный дефицит с учетом услуг составил $901,5 млрд — один из самых высоких показателей за несколько десятилетий. При этом экспорт товаров и услуг вырос на 6,2% — до рекордных $3,4 трлн, а импорт — почти на 5%, до рекордных $4,3 трлн.

Рост экспорта обеспечивался в первую очередь за счет компьютеров, авиационной техники и промышленных товаров. В структуре импорта преобладали компьютерные комплектующие, телекоммуникационное оборудование и автозапчасти.

Отмечается, что рекордный дефицит зафиксирован на фоне агрессивной торговой политики администрации Дональда Трампа, которая провозгласила принцип «Америка прежде всего» и ввела масштабные тарифы. Кроме того, издание напоминает, что Верховный суд США еще не вынес решения о законности большинства введенных президентом пошлин.

WP пишет, что последствия торговой перестройки уже ощущаются в экономике: подорожали подержанные автомобили и электроника, рынок труда заметно охладел. Вместе с тем экономика продолжала расти, потребительские расходы оставались устойчивыми, а общая инфляция не поднялась так высоко, как прогнозировали некоторые экономисты в начале нового тарифного режима.

Ранее сообщалось, что таможенные пошлины, введенные администрацией Трампа, утроили издержки средних американских компаний за прошлый год. Такие данные приводит Институт JPMorgan Chase. Исследование основано на банковских платежных данных и охватывает предприятия с годовой выручкой от $10 млн до $1 млрд и штатом до 500 сотрудников — так называемый средний рынок.