Старший советник Трампа по экономике потребовал наказать экономистов Федерального резерва за исследование о тарифах

Главный советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт публично атаковал Федеральный резервный банк Нью-Йорка и потребовал наказать его сотрудников за исследование, показавшее, что американские компании и потребители несут почти 90% издержек от введенных тарифов, пишет The Washington Post. Исследование, опубликованное 12 февраля, охватывает данные по импорту за 11 месяцев 2025 года — с января по ноябрь. Хассетт заявил в эфире CNBC:

«Они опубликовали вывод, который наделал много шума, носит крайне партийный характер и основан на анализе, который не приняли бы даже на первом семестре курса по экономике».

Глава Национального экономического совета при Белом доме назвал исследование «позором» и призвал ФРС наказать авторов работы.

Как отмечается, это уже не первое нападение администрации Трампа на Федеральную резервную систему и неудобные для Белого дома экономические данные. В августе президент призвал Goldman Sachs уволить главного экономиста банка после того, как тот пришел к выводу, схожему с позицией нью-йоркских исследователей, — что издержки от тарифов несут прежде всего американские компании и потребители. Тогда же Трамп уволил главу Бюро статистики труда после выхода неблагоприятной статистики по рынку труда.

Само исследование ФРБ Нью-Йорка фиксирует, что в первые восемь месяцев 2025 года американские импортеры несли 94% тарифной нагрузки; к ноябрю этот показатель снизился до 86%, а в среднем за год составил около 90%. Аналогичные выводы содержатся еще в двух независимых работах, на которые ссылаются авторы: Кильский институт мировой экономики установил, что иностранные экспортеры поглощают лишь 4% тарифных издержек. Хассетт эти данные оспаривает: по его словам, ФРС не учла изменения в объемах импорта и рост зарплат американских рабочих.

WP пишет, что атака на ФРБ Нью-Йорка вписывается в более широкое давление администрации на Федеральную резервную систему. Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку. Министерство юстиции отдельно изучает, не ввел ли Пауэлл в заблуждение Сенат в ходе летних слушаний, затронувших тему реконструкции штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд. Пауэлл расценивает это расследование как попытку подорвать независимость центрального банка в вопросах денежно-кредитной политики.

