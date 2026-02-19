Таможенные пошлины Трампа утроили издержки средних американских компаний — доклад JPMorgan

Таможенные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, утроили издержки средних американских компаний за прошлый год. Такие данные приводит Институт JPMorgan Chase в докладе, опубликованном в четверг, 19 февраля, результаты которого представляет Financial Times. Исследование основано на банковских платежных данных и охватывает предприятия с годовой выручкой от $10 млн до $1 млрд и штатом до 500 сотрудников — так называемый средний рынок.

Согласно докладу, выплаты по пошлинам у таких компаний достигали 316% от уровня, предшествовавшего президентским выборам 2024 года. В отличие от крупных корпораций, у которых есть возможность диктовать условия поставщикам и перестраивать цепочки поставок, средние предприятия продолжали закупать иностранные товары даже по резко возросшим тарифным ставкам. Директор института Чи Мак отметил:

«Это существенное изменение стоимости ведения бизнеса. Мы также видим признаки того, что компании начинают отказываться от сделок с Китаем и переориентируются на другие регионы Азии».

По данным исследования, выплаты в пользу китайских поставщиков у компаний среднего сегмента снизились на 27% — результат введения пошлин на китайские товары, доходивших до 145% и впоследствии частично смягченных после переговоров между Вашингтоном и Пекином. Отмечается, что новый доклад дополняет растущий массив экономических исследований, противоречащих утверждениям Белого дома о том, что бремя пошлин несут экспортеры: согласно этим данным, реальные издержки ложатся на американские компании и потребителей.

Как пишет FT, публикация доклада совпала с нарастающим политическим давлением на торговый курс Трампа: согласно опросу Pew Research, 60% американцев выступают против повышения пошлин, а рейтинг одобрения президента опустился до минимума в 42,1%, по данным агрегатора Real Clear Politics. Администрация, в свою очередь, настаивает на том, что перенос производства в США в долгосрочной перспективе обернется ростом зарплат и снижением потребительских цен.

Ранее главный советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт публично атаковал Федеральный резервный банк Нью-Йорка и требовал наказать его сотрудников за исследование, показавшее, что американские компании и потребители несут почти 90% издержек от введенных тарифов.