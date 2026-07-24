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Новости

США ввели новые пошлины в отношении 60 стран. Их объяснили борьбой с принудительным трудом при производстве импортируемых товаров

The Insider
Иллюстрация к материалу

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах в размере от 10% до 12,5% на импорт из 60 стран — торговых партнеров. Это затронет порядка 99% американского импорта, пишет агентство Associated Press. 

Поводом для введения этих тарифов стало проведенное торговым представителем США расследование по факту использования принудительного труда при производстве товаров, которые экспортируют в США. 

В итоге страны, которые тем или иным образом пытаются контролировать эти злоупотребления, — например, Аргентина, Великобритания и Малайзия — столкнутся с пошлиной 10%, остальные — 12,5%.  Россия относится ко второй категории, и импорт оттуда будет облагаться повышенной пошлиной. 

Тарифы были объявлены накануне, в четверг. Вступили в силу они уже с утра пятницы, отмечает CNN. Издание пишет, что затронут они порядка 99,4% импорта в США. 

Объявление новых торговых тарифов совпало по времени с истечением срока действия временных пошлин, которые Трамп ввел в феврале. Это было сделано после того, как Верховный суд США признал бóльшую часть ранее объявленных им тарифов незаконными. Временные пошлины сначала составляли 10%, а затем были повышены до 15%, но могли действовать не более 150 дней.  

В разговоре с Financial Times высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти новые пошлины подстегнут торговых партнеров «присоединиться к Соединенным Штатам в искоренении принудительного труда в глобальных цепочках поставок». На деле же введение тарифов, объясняемое борьбой с принудительным трудом, является ничем иным, как поиском других правовых оснований для пошлин, поясняли The Insider эксперты. Подробнее — в материале по ссылке

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