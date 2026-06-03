Администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 2 июня, предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5% на импорт из 60 стран, которые, по ее мнению, не могут ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Среди них — Великобритания, Швейцария, Россия, Канада и Китай, следует из пресс-релиза, опубликованного Торговым представительством США.

Это предложение стало результатом расследования по статье 301 о недобросовестной торговой практике. Она призвана бороться с несправедливой торговой практикой и политикой других государств, которые создают препятствия или ограничивают торговлю США. Торговое представительство среди прочего может предлагать и вводить тарифы.

Торговый представитель США Джеймисон Грир назвал неспособность других государств ограничить импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, «неприемлемой».

«Это создает ситуацию, когда американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях. Мы больше не будем мириться с этим неравенством. Некоторые торговые партнеры предприняли первые шаги для ограничения такого импорта... Однако каждый должен сделать больше для того, чтобы торговля не способствовала укоренению и закреплению принудительного труда во всем мире», — сказал он.

Для стран, которые ранее брали на себя обязательство запретить импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, ведомство предлагает тарифы в размере 10%. Для всех остальных — по ставке 12,5%.

В пресс-релизе перечисляются 60 стран, которые могут столкнуться с пошлинами. Это 54 страны, которые «не смогли ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета» на импорт подобных товаров, и еще шесть, которые просто не смогли бороться с принудительным трудом эффективно.

К первой категории отнесли, в частности, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Швейцарию, Израиль, Китай, Швейцарию и Россию. Ко второй — все страны ЕС, Эквадор, Индонезию, Мексику и Пакистан. Публичные слушания по этим тарифам назначены на 7 июля.

Как отмечает агентство Reuters, решение было обнародовано в тот момент, когда администрация Трампа пытается восстановить свои чрезвычайные тарифы. Бóльшая часть тарифов, введенная при Трампе, была отменена решением Верховного суда США в феврале этого года: суд признал их противозаконными. После этого импортеры могли претендовать на возврат уже уплаченных пошлин, однако Таможенно-пограничная служба США массово отклоняла эти заявки.

Практически сразу после решения Верховного суда Дональд Трамп ввел другие импортные пошлины — в размере 10%, а затем поднял их до 15%. Они могут действовать 150 дней. Этот срок заканчивается в середине июля.