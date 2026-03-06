FT: Администрация Трампа блокирует возврат американскому бизнесу пошлин, признанных Верховным судом незаконными

Таможенно-пограничная служба США (CBP) отклоняет заявки компаний на возврат пошлин, введенных по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), которые Верховный суд признал незаконными месяц назад. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

После решения суда компании начали массово подавать так называемые Post Summary Corrections — поправки к таможенным записям, позволяющие исключить тарифные коды IEEPA и получить переплату обратно. Однако CBP отвергает эти заявки, а также приостанавливает разбор претензий по уже закрытым записям. Торговые юристы оказались в правовой неопределенности: механизм возврата средств по-прежнему неясен.

Администрация стремится удержать около $150 млрд, собранных по оспариваемым пошлинам. Министр финансов Скотт Бессент предупредил, что выплаты «могут растянуться на недели, месяцы, годы». Директор Национального экономического совета Кевин Хасетт заявил телеканалу CNBC, что «частные игроки сами разберутся с тем, как должны происходить возвраты», посоветовав малому бизнесу «наблюдать за судебными разбирательствами крупных компаний».

Тем временем Суд по вопросам международной торговли сделал первый шаг навстречу импортерам: судья Ричард Итон предписал CBP не включать тарифы IEEPA при окончательном расчете платежей — это открывает потенциальный путь к компенсациям. Белый дом намерен обжаловать это решение. CBP в суде назвала полный пересмотр записей задачей «беспрецедентного масштаба», отметив отсутствие нужных технических инструментов. Ряд юристов с этим не согласен: по их словам, процедуры возврата пошлин существуют и работают в штатном режиме.

Более 300 тысяч импортеров подали порядка 34 млн записей, облагавшихся пошлинами IEEPA, — около 19,2 млн из них остаются незакрытыми. Среди крупных пострадавших — сеть супермаркетов Costco, которая еще в прошлом году подала иск против правительства: ее гендиректор Рон Вачрис сообщил, что «пока неясно, каким будет процесс и будут ли вообще получены возмещения».

Верховный суд США признал незаконными тарифы IEEPA в феврале 2026 года шестью голосами против трех. Суд констатировал, что слово «тариф» в тексте закона не упоминается, и за почти 50 лет его действия ни один президент до Трампа не прибегал к нему для введения пошлин. Вопрос о возврате уже уплаченных средств суд передал в нижестоящую инстанцию.