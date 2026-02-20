Трамп введет глобальный тариф в размере 10% взамен пошлин, признанных Верховным судом незаконными

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 февраля, объявил о введении глобального тарифа в 10% сроком на 150 дней — в качестве замены пошлин, которые Верховный суд признал незаконными, сообщает Reuters. По словам Трампа, новый указ будет принят на основании Раздела 122 Закона о торговле 1974 года и будет применяться сверх уже действующих тарифов.

Раздел 122 позволяет президенту вводить пошлины в размере до 15% сроком до 150 дней в отношении любых стран при наличии «крупных и серьезных» проблем с платежным балансом. Закон не требует проведения расследований и не предусматривает иных процедурных ограничений. Кроме того, администрация инициирует ряд расследований по Разделу 301 того же закона в отношении «несправедливой торговой практики» других государств и компаний. Трамп заявил:

«У нас есть альтернативы, отличные альтернативы. Это может принести больше денег. Мы получим больше денег и станем значительно сильнее».

Как отмечается, обращение президента к другим правовым инструментам — в том числе к Разделу 122 — ожидалось после решения суда. Вместе с тем новые 10-процентные тарифы действуют лишь 150 дней, а расследования по Разделу 301 обычно занимают несколько месяцев.

Ранее в пятницу Верховный суд шестью голосами против трех признал незаконными масштабные глобальные тарифы Трампа, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Суд констатировал, что президент превысил свои полномочия: слово «тариф» в тексте IEEPA не упоминается, и за почти 50 лет действия закона ни один предшествующий президент не прибегал к нему для введения пошлин. Под действие решения не подпадают тарифы на сталь, медь и алюминий, введенные на основании Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года.

За день до этого были опубликованы данные о торговом дефиците США: по итогам 2025 года он достиг рекордных $1,2 трлн в части товарной торговли, хотя тарифы были призваны снизить его. Совокупный дефицит с учетом услуг составил $901,5 млрд — один из наиболее высоких показателей за несколько десятилетий. При этом экспорт товаров и услуг вырос на 6,2% — до рекордных $3,4 трлн, импорт — почти на 5%, до $4,3 трлн.

