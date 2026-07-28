Обе партии Сената США согласовали законопроект о пошлинах в 500% на российские товары и до 100% — для крупнейших покупателей нефти и газа РФ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана, который позволит президенту Дональду Трампу вводить дополнительные ограничения против крупнейших покупателей российских энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg. Одним из главных авторов этого законопроекта был недавно умерший сенатор-республиканец Линдси Грэм. По данным издания, законопроект имеет хорошие шансы быть одобренным Сенатом уже на этой неделе. Однако он не вступит в силу раньше сентября, поскольку Палата представителей уже ушла на августовские каникулы.

Законопроект позволяет президенту вводить пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, а также дополнительную 100-процентную пошлину в отношении пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей и стран, закупающих российскую нефть или природный газ либо способствующих обходу санкций. В окончательную редакцию была внесена поправка, ограничивающая действие этих полномочий пятью годами.

Законопроект, который долгое время продвигали Линдси Грэм и другие сторонники усиления давления на Москву, может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией — крупнейшими покупателями российских энергоносителей. Некоторые демократы также выступают против документа, опасаясь, что Трамп сможет использовать его как правовую основу для введения широкомасштабных новых пошлин.

Ранее администрация Трампа предпринимала попытки усилить санкционное давление на Россию, однако после закрытия Ормузского пролива во время войны с Ираном предоставила ряд временных исключений для операций с российской нефтью, чтобы избежать дальнейшего роста мировых цен на энергоносители. Эти исключения истекли в прошлом месяце.

Законопроект также продлевает действие Закона о санкциях против Ирана (Iran Sanctions Act) 1996 года до 2031 года. Документ предусматривает вторичные санкции против иностранных компаний, ведущих бизнес с Ираном.

В прошлом году Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российских энергоносителей, однако позднее отменил ее для заключения более широкого торгового соглашения с Индией. Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, аналогичных ограничений избежал, поскольку администрация США стремилась не допустить дальнейшего обострения торговых отношений с Пекином.