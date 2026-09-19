Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров

Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, сообщил Белый дом. Документ предусматривает новые ограничения против российского энергетического, оборонного и финансового секторов, «теневого флота» и российского руководства. При этом из текста закона следует, что в течение 30 дней президент должен повысить пошлины на товары, импортируемые непосредственно из России, до ставки, которая может достигать 500%.

Отдельно закон предусматривает пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в число пяти крупнейших покупателей российских нефти или газа и продолжат новые закупки спустя 30 дней после вступления закона в силу. Под ограничения также могут попасть пять крупнейших стран, помогающих России обходить нефтяные санкции. Список должен пересматриваться каждые 180 дней.

Ранее The Insider писал, что первоначальная версия инициативы предусматривала пошлины до 500% против стран, закупающих российские энергоносители, однако затем этот предел снизили до 100%. При этом президент США сохраняет широкие возможности не применять предусмотренные законом меры. Как ранее рассказывал The Insider эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых, значительная часть ограничений остается на усмотрение президента и исполнительной власти. В частности, конкретная ставка вторичных пошлин может составлять от более чем нуля до 100%.

Закон также вводит или закрепляет санкции против российских чиновников, финансовых институтов, энергетического и оборонного секторов и судов «теневого флота». По словам Слабых, теперь меры кодифицированы законом, поэтому президент не сможет самостоятельно отменить их все одним решением.

Закон получил название «Акт Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года» в честь сенатора-республиканца, который продвигал инициативу с весны 2025 года. Палата представителей одобрила документ 262 голосами против 159 после того, как его ранее поддержал Сенат.