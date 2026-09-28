Путин закрыл данные о покупателях и логистике российского энергоэкспорта

Владимир Путин ограничил доступ к подробной информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Под запрет на публичное распространение попали сведения о покупателях и продавцах российских энергоресурсов, экспортных ценах, перевозчиках и страховщиках, судах, маршрутах поставок, терминалах и времени проведения экспортных операций. Отдельно закрываются данные о работе нефтеперерабатывающих заводов и информация о планах нефтяных компаний по продаже бензина и дизеля на бирже. Соответствующий указ Путин подписал 28 сентября.

При этом значительную часть официальной нефтяной статистики российские власти перестали раскрывать еще после начала полномасштабного вторжения в Украину. А данные о планируемых продажах бензина и дизеля на бирже правительство начало закрывать еще весной этого года. Новый указ закрепляет ограничения и распространяет их на гораздо более широкий набор информации.

Покупатели, страховщики, маршруты и время погрузки

Самый большой блок ограничений касается экспорта. Теперь нельзя публично распространять сведения о наименовании и количестве вывозимых товаров, их стоимости и средних экспортных ценах, а также информацию о продавцах и покупателях.

Закрываются данные и о других участниках поставок — перевозчиках, экспедиторах и страховщиках, а также сведения о том, как стороны рассчитываются друг с другом по экспортным контрактам.

Еще подробнее в указе описана транспортная логистика. К информации ограниченного доступа отнесены сведения о транспортных средствах, используемых для морских перевозок, номера контейнеров и реквизиты транспортных документов, направления и маршруты поставок, места передачи, погрузки, перегрузки и назначения товаров.

В перечень также попали названия морских терминалов и сведения об их операторах, географические координаты складов и площадок, на которых накапливаются экспортные грузы, а также даты и точное время начала и окончания операций с ними.

В указе отдельно говорится, что распространять включенную в перечень информацию, в том числе через СМИ и интернет, нельзя. Исключение сделано для компаний, которые сами раскрывают сведения о собственной деятельности. Государственные органы смогут получать закрытые данные в рамках своих полномочий, а другим лицам их можно будет передавать, в частности, по соглашению с обладателем информации.

Маршруты танкеров полностью скрыть не получится

Сам по себе указ не сделает российский нефтяной экспорт невидимым. Значительную часть информации о морских перевозках журналисты и аналитики получают не от российских властей.

Движение танкеров можно отслеживать по международной системе AIS и коммерческим сервисам судоходных данных. Для оценки российского экспорта используются также данные портов, судовые реестры и таможенная статистика стран-получателей.

Поэтому особенно существенна другая часть перечня — сведения, которые невозможно надежно получить, просто наблюдая за перемещением танкера. Это информация о конкретных продавцах и покупателях груза, посредниках, перевозчиках и страховщиках, стоимости товара и порядке расчетов, а также транспортные документы и точное время отдельных операций.

Такие сведения позволяют установить не только откуда и куда направился груз, но и какие компании участвовали в конкретной экспортной цепочке.

Данные о российских НПЗ начали закрывать еще в 2022 году

Часть информации, перечисленной в новом указе, фактически была недоступна уже несколько лет.

В апреле 2022 года Центральное диспетчерское управление ТЭК прекратило предоставлять статистику о добыче нефти по отдельным компаниям, поставках сырья на внутренний рынок и экспорте нефти, а также об отгрузках бензина с российских НПЗ и газоперерабатывающих заводов на внутренний рынок и экспорт.

В июне того же года ЦДУ ТЭК закрыло еще один массив данных, в том числе информацию о первичной переработке нефтяного сырья и производстве основных нефтепродуктов на российских НПЗ и ГПЗ, а также о ценах производителей на нефтепродукты. Минэнерго объясняло закрытие статистики опасениями, что она может быть использована для давления на российские компании и рынок.

Теперь Путин отдельно отнес к информации ограниченного доступа сведения об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами. После закрытия государственной статистики журналисты и аналитики продолжают оценивать состояние российских НПЗ по другим источникам — отраслевым данным, сведениям участников рынка, коммерческим базам и косвенным показателям производства и отгрузок.

Власти закрывают данные о продаже бензина и дизеля поэтапно

Отдельный пункт нового указа касается биржевой торговли топливом. Путин отнес к информации ограниченного доступа сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизеля и объемах заключенных сделок в основные торговые сессии каждого торгового дня. Ограничение касается производителей нефтяного сырья и связанных с ними компаний, а также ряда других крупных участников рынка.

Эта формулировка практически повторяет действующие правительственные правила обязательной продажи нефтепродуктов на бирже. По ним нефтяные компании передают бирже сведения о том, сколько высокооктанового бензина и дизельного топлива они планируют реализовать в ходе торгов.

До недавнего времени часть этой информации должна была размещаться в интернете. Однако 21 мая 2026 года правительство изменило правила и исключило обязанность биржи публиковать на своем сайте сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизеля и их изменениях. Теперь эти данные передаются ФАС и ФНС, а по мотивированному запросу их могут получать Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и Банк России.

То есть закрывать этот массив власти начали еще до нынешнего указа: сначала правительство убрало обязанность публиковать планы нефтяных компаний по ежедневной продаже топлива, а теперь Путин отнес информацию о планируемых объемах и объемах заключенных сделок к данным ограниченного доступа.

Какие товары попадут под новый режим, правительство решит отдельно

Указ также ограничивает доступ к агрегированной таможенной статистике об экспорте товаров отдельными российскими компаниями. Однако пока нельзя утверждать, что новый режим распространяется на весь экспорт российской нефти, нефтепродуктов, газа и других энергоресурсов.

Правительству поручено в течение десяти дней определить конкретные коды товаров по ТН ВЭД ЕАЭС и российскому классификатору продукции, на которые будут распространяться ограничения. Кабмин также должен установить правила автоматизированной обработки закрытых данных в государственных информационных системах.

В самом указе новые ограничения объясняются необходимостью принять «безотлагательные меры» в ответ на действия США и присоединившихся к ним иностранных государств и международных организаций. Документ вступил в силу в день подписания — 28 сентября.