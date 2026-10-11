После удара по дата-центру «Яндекса» сбои охватили шесть стран. В России две госсистемы перевели в аварийный режим

Масштабные сбои в работе «Яндекса» и десятков других интернет-сервисов после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября затронули как минимум шесть стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь и Армению, следует из сообщений компаний и местных СМИ, которые изучил The Insider. В России из-за аварии две федеральные государственные системы, «ВетИС» и «Сатурн», отвечающие за ветеринарный контроль и прослеживаемость пестицидов, перешли в аварийный режим работы. Перебои возникли также в работе торговых сетей, ресторанов, служб доставки, банковских и транспортных приложений.

На фоне сбоев пользователи по всей России жалуются на проблемы с «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыкой», «Кинопоиском», «Яндекс Едой», «Яндекс Лавкой» и «Домом с Алисой». Возникли сложности с заказом такси и доставкой еды, оплатой покупок, использованием электронных карт и просмотром фильмов. На «Яндекс Картах» перестало отображаться движение общественного транспорта в реальном времени, а пользователи кикшеринга столкнулись с проблемами при аренде электросамокатов.

Сбои затронули и сторонние компании. Сообщается о неполадках в работе «Вкусно — и точка», «М.Видео», «Магнита», «Ленты», «Додо Пиццы», сервисов «Циан», Flowwow, «Юрент», DDX Fitness и других. В ряде случаев приложения и сайты оказались полностью недоступны.

В «Додо Пицце» сообщили, что после ночной аварии у облачного провайдера клиенты не могут оформить доставку, самовывоз и даже заказ непосредственно в пиццерии. Компания пообещала вернуть деньги за оплаченные, но недоставленные заказы. В «М.Видео» также связали сбои в работе сайта и приложения с аварией у облачного провайдера. При этом компании не уточнили, идет ли речь непосредственно о Yandex Cloud.

Временно перестал работать официальный сайт петербургского аэропорта Пулково, хотя сам аэропорт продолжил обслуживать пассажиров в обычном режиме. О проблемах с регистрацией новых пользователей также сообщил каршеринговый сервис «Делимобиль»: документы клиентов временно проверяют вручную.

Авария затронула государственные системы Россельхознадзора

После отключения электропитания во Владимирской области Россельхознадзор перевел в аварийный режим две федеральные государственные информационные системы — «ВетИС» и «Сатурн». Ограничения действуют с 6:00 мск 11 октября, говорится в уведомлении ведомства.

«ВетИС» обеспечивает оформление ветеринарных сопроводительных документов и контроль оборота продукции животного происхождения, включая мясо, молоко и рыбу. Один из ее компонентов, «Меркурий», используется для отслеживания движения таких товаров от производителя до магазина. По информации Россельхознадзора, оформление документов продолжается в соответствии с действующими правилами, однако электронные системы работают в аварийном режиме.

Вторая система, «Сатурн», предназначена для прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Через нее аграрии ведут учет химических средств и сообщают об их применении. В частности, с марта 2026 года сведения из «Сатурна» используются для обязательного информирования пчеловодов о планируемой обработке сельскохозяйственных угодий пестицидами.

Ведомство связало аварийный режим обеих систем с отключением электричества во Владимирской области. Однако напрямую об использовании ими облачной платформы «Яндекса» в Россельхознадзоре не говорили.

Сбои в пяти странах за пределами России

В Казахстане пользователи столкнулись с проблемами при заказе такси через «Яндекс Go». Местное подразделение Yandex Qazaqstan подтвердило технические трудности и сообщило, что работает над восстановлением сервисов. По данным Forbes Kazakhstan, неполадки затронули также водителей и курьеров, использующих платформу.

В Кыргызстане сообщили о сбоях при заказе такси и доставки. Проблемы возникли у пассажиров, водителей, курьеров, ресторанов и магазинов. Местное подразделение «Яндекса» извинилось перед пользователями и объяснило, что сбой одного из компонентов распределенной инфраструктуры способен привести к неполадкам в других странах.

В Узбекистане сервис Yandex Go несколько часов работал с перебоями. Жители Ташкента и других городов не могли заказать такси, узнать стоимость поездки или проверить движение автобусов. С неполадками столкнулись также водители и курьеры.

В Yandex Uzbekistan объяснили местному изданию «Газета.uz», что задачи компании распределены между серверами в разных странах. При выходе из строя отдельного компонента неполадки способны затронуть пользователей за рубежом, даже если их данные размещены на серверах в другой юрисдикции. Компания подчеркнула, что данные пользователей Узбекистана защищены в соответствии с местным законодательством.

В Беларуси пользователи жаловались на работу «Яндекс Go» и «Яндекс Еды». В Армении аналогичные проблемы возникли в Ереване, где пользователи не могли заказать такси и воспользоваться картами в приложении.

Две зоны Yandex Cloud недоступны одновременно

Согласно официальной странице мониторинга, после атаки 11 октября облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим из-за одновременной недоступности двух зон размещения серверов — ru-central1-a и ru-central1-b. Первая связана с поврежденным дата-центром во Владимире, вторая перестала работать еще после удара по Сасову Рязанской области 8 октября.

В «Яндексе» уточнили, что вычислительные ресурсы продолжают работать в зонах ru-central1-d и ru-central1-e. Большинство отказоустойчивых кластеров баз данных переключились на резервную инфраструктуру, однако некоторые базы остаются недоступными или работают только в режиме чтения. Облачное хранилище S3 также доступно для чтения, но запись данных сопровождается ошибками. Система мониторинга Yandex Monium не работает.

«Яндекс» предупредил, что оставшаяся инфраструктура работает в неустойчивой конфигурации, а связь с технической поддержкой также нарушена. Компания рекомендовала клиентам использовать альтернативные площадки для восстановления своих сервисов. Точные сроки устранения аварии неизвестны.

Три атаки за четыре дня

Ранее The Insider писал, что во владимирском дата-центре «Яндекса» размещается суперкомпьютер «Галушкин», входящий в число самых мощных в России. Два других суперкомпьютера компании, «Червоненкис» и «Ляпунов», находились в Сасове Рязанской области, который беспилотники атаковали 8 октября. Пострадало ли это оборудование, неизвестно.

9 октября беспилотники атаковали третий объект компании — дата-центр в Калуге. Несколько его модулей были полностью выведены из строя. После первых двух атак «Яндекс» договорился с VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. К середине 2026 года Yandex Cloud обслуживала 64 тысячи клиентов. Сколько из них затронули нынешние сбои, компания не раскрыла.

Накануне, 10 октября, «Яндекс» добавил в пользовательское соглашение пункт о форс-мажорных обстоятельствах, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Среди них компания отдельно перечислила атаки беспилотников и ракет, обстрелы и взрывы.