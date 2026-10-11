Третий дата-центр «Яндекса» подвергся воздушной атаке. В нем размещался суперкомпьютер «Галушкин»

Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников в ночь на 11 октября, сообщили в компании. Это третий атакованный объект «Яндекса» за четыре дня. Во владимирском дата-центре размещался суперкомпьютер «Галушкин», который входит в число самых мощных в России, выяснил The Insider. Два других суперкомпьютера компании находились в Сасове Рязанской области, где центр компании 8 октября также подвергся воздушной атаке. За четыре дня под удар попали площадки, на которых размещались все три суперкомпьютера «Яндекса». Получили ли они повреждения, неизвестно.
Компания назвала «оставшуюся конфигурацию ресурсов» неустойчивой и предупредила клиентов об аварийном режиме работы облачной платформы. Пользователям рекомендовали использовать альтернативные планы восстановления. Пострадавших среди сотрудников нет.
На странице мониторинга Yandex Cloud компания сообщила о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-a, связанной с владимирским дата-центром. Пользователи по всей России жалуются на сбои в работе «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыки», «Алисы» и других сервисов. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, после атаки отключились две подстанции, обеспечивающие электричеством около пяти тысяч жителей. Вскоре он отчитался о восстановлении электроснабжения на 80%, тепло- и водоснабжения — на 100%.
Во Владимире находился один из трех суперкомпьютеров компании
Как следует из сообщения «Яндекса» от ноября 2021 года, во владимирском дата-центре компания разместила суперкомпьютер «Галушкин», предназначенный для задач машинного обучения. Его использование на этой площадке подтверждалось и позднее. The Insider обнаружил, что в июне 2025 года дата-центр посетила делегация Объединенного института ядерных исследований. В опубликованном институтом отчете говорится, что ученым показали в том числе суперкомпьютер «Галушкин».
В международном рейтинге TOP500 за июнь 2026 года «Галушкин» занимал 134-е место в мире. Его производительность составляет 16,02 петафлопса. Система построена на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100 и используется для задач искусственного интеллекта.
Два других суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис» и «Ляпунов» — компания разместила в дата-центре в Сасове Рязанской области. Их производительность, согласно рейтингу TOP500, составляет 21,53 и 12,81 петафлопса соответственно. Совокупная производительность всех трех систем по данным рейтинга достигает 50,36 петафлопса, подсчитал The Insider. Пострадало ли это оборудование в результате ударов, не уточняется.
Дата-центр рассчитан на тысячи серверных стоек
Владимирский дата-центр начали строить в 2016 году. Согласно документации генерального подрядчика HAKA Moscow, объект занимает 14,48 га, а проектная вместимость всех его очередей составляет 2880 серверных стоек при выделенной электрической мощности 50 МВт. Строительство первой очереди завершилось в марте 2017 года. Сколько серверов фактически находилось на площадке к моменту атаки, неизвестно.
В марте 2026 года «Яндекс» запустил рядом еще один дата-центр, рассчитанный на 2800 стоек и мощность 40 МВт. Он обслуживает отдельную зону доступности ru-central1-e и имеет собственные системы электроснабжения и связи. Сообщений о повреждении этого соседнего объекта после сегодняшней атаки не поступало.
Ранее The Insider обнаружил, что атакованный 9 октября дата-центр «Яндекса» в Калуге первоначально проектировался как самый мощный объект компании в России: он рассчитан более чем на 3800 серверных стоек при проектной мощности 63 МВт. После удара несколько модулей центра было выведено из строя.
На фоне атак «Яндекс» договорился с конкурентами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. Как ранее подсчитал The Insider по отчетности компании, к середине 2026 года Yandex Cloud обслуживала 64 тысячи клиентов. При этом сроки восстановления поврежденной инфраструктуры остаются неизвестными.
Уже 10 октября, за день до третьей атаки, «Яндекс» добавил в пользовательское соглашение положение о форс-мажорных обстоятельствах, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. В их число вошли в том числе атаки дронов и ракет, обстрелы и взрывы.