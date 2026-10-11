Третий дата-центр «Яндекса» подвергся воздушной атаке. В нем размещался суперкомпьютер «Галушкин»

Во Владимире находился один из трех суперкомпьютеров компании

Как следует из сообщения «Яндекса» от ноября 2021 года, во владимирском дата-центре компания разместила суперкомпьютер «Галушкин», предназначенный для задач машинного обучения. Его использование на этой площадке подтверждалось и позднее. The Insider обнаружил, что в июне 2025 года дата-центр посетила делегация Объединенного института ядерных исследований. В опубликованном институтом отчете говорится, что ученым показали в том числе суперкомпьютер «Галушкин».

В международном рейтинге TOP500 за июнь 2026 года «Галушкин» занимал 134-е место в мире. Его производительность составляет 16,02 петафлопса. Система построена на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100 и используется для задач искусственного интеллекта.

Два других суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис» и «Ляпунов» — компания разместила в дата-центре в Сасове Рязанской области. Их производительность, согласно рейтингу TOP500, составляет 21,53 и 12,81 петафлопса соответственно. Совокупная производительность всех трех систем по данным рейтинга достигает 50,36 петафлопса, подсчитал The Insider. Пострадало ли это оборудование в результате ударов, не уточняется.

Дата-центр рассчитан на тысячи серверных стоек

Владимирский дата-центр начали строить в 2016 году. Согласно документации генерального подрядчика HAKA Moscow, объект занимает 14,48 га, а проектная вместимость всех его очередей составляет 2880 серверных стоек при выделенной электрической мощности 50 МВт. Строительство первой очереди завершилось в марте 2017 года. Сколько серверов фактически находилось на площадке к моменту атаки, неизвестно.