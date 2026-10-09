За два дня беспилотники атаковали два дата-центра «Яндекса». В Калуге поврежден один из крупнейших объектов компании

В результате атаки беспилотников пострадал дата-центр «Яндекса» в Калуге, несколько его модулей полностью выведены из строя, сообщили в пресс-службе компании. Это уже второй центр обработки данных «Яндекса», атакованный за два дня: 8 октября после удара БПЛА и пожара остановил работу дата-центр в Сасове Рязанской области. Калужский объект компания ранее называла своим самым мощным дата-центром в России, обнаружил The Insider.

В «Яндексе» уточнили, что специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений в Калуге. Из-за атаки часть сервисов компании работает с перебоями. Какие именно системы пострадали и удастся ли восстановить выведенные из строя модули, пока неизвестно. По предварительной информации, пострадавших нет.

Калужский дата-центр начали строить в 2022 году на территории индустриального парка «Грабцево». Согласно первоначальному проекту «Яндекса», он рассчитан на размещение более 3800 серверных стоек, а его общая проектная мощность составляет 63 МВт — в полтора раза больше, чем у самого мощного дата-центра компании на момент объявления проекта. Площадка предназначена как для собственных сервисов «Яндекса», так и для клиентов облачной платформы Yandex Cloud.

Как следует из документов городской управы Калуги, первая очередь объекта была введена в эксплуатацию в декабре 2023 года. В октябре 2024 года Системный оператор Единой энергетической системы сообщил о подключении крупнейшего дата-центра «Яндекса» к электросетям с максимальной потребляемой мощностью 49 МВт. Сколько серверного оборудования фактически находилось на площадке к моменту атаки, компания не раскрыла.

Накануне беспилотники вывели из строя дата-центр в Рязанской области

В ночь на 8 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области, расположенный на территории станкостроительного завода «Саста». После удара на объекте произошел пожар, из-за которого его работу приостановили. По состоянию на вечер 8 октября компания не могла подтвердить возможность восстановления поврежденного оборудования.

Дата-центр в Сасове открылся в 2014 году и рассчитан на размещение десятков тысяч серверов. На его территории находятся два из трех суперкомпьютеров «Яндекса», которые компания использует для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта, включая YandexGPT. Получили ли они повреждения, неизвестно.

Уже 8 октября на фоне атаки произошли масштабные сбои в работе российских интернет-сервисов. Как писал The Insider, пользователи столкнулись с проблемами при открытии сайтов российских СМИ, РЖД, «Циана», «Авито» и других площадок. «Циан» подтвердил, что перебои были связаны с происшествием на объекте его инфраструктурного партнера. Проблемы также фиксировались в работе сервисов самого «Яндекса».

На странице мониторинга Yandex Cloud компания сообщала о полной недоступности зоны ru-central1-b, связанной с дата-центром в Сасове. Клиентам рекомендовали переносить нагрузку в другие зоны доступности. При этом из-за аварии возникли ограничения на создание новых виртуальных машин, кластеров Kubernetes и баз данных.

Накануне издание «Вёрстка» также обнаружило, что «Яндекс» скрыл спутниковые изображения четырех дата-центров своей облачной платформы, включая объекты в Сасове и Калуге. На снимках в «Яндекс Картах» площадки размыты, а при поиске по адресам сервис не указывает на размещение там дата-центров. Когда именно и по какой причине компания скрыла изображения, неизвестно.