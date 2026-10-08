Беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Некоторые сервисы, связанные с компанией, оказались недоступны

Украинские беспилотники в ночь на 8 октября атаковали Сасово Рязанской области. Под удар попал станкостроительный завод «Саста», где находится дата-центр «Яндекса». В компании подтвердили, что на объекте после атаки произошел пожар.
Об атаке беспилотников и ее последствиях одними из первых еще ночью сообщили украинские мониторинговые каналы. Местные власти ее пока не комментировали. В сводке Минобороны удары по Рязанской области перечисляются вместе с атаками на Московскую, Тамбовскую, Тульскую и Орловскую области, но о последствиях ничего не говорится.
На картах сервиса по отслеживанию пожаров NASA Firms видно возгорание там же, где расположены завод «Саста» и сам дата-центр. Появилось оно примерно после двух часов ночью.
В самой компании подтвердили, что их предприятие попало под атаку беспилотников.
«В дата-центре „Яндекса“ в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия», — цитирует РБК заявление компании.
Сейчас работа центра приостановлена, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Например, некоторое время отмечали перебои в работе сервиса автопостинга для соцсетей Postmypost. Позднее он заработал.
Сервис Downdetector также фиксирует жалобы на работу поисковика от «Яндекса», «Яндекс.Диска» и других сервисов.
Примечательно, что то же заявление слово в слово цитирует и крупное российское агентство «Интерфакс» с одним исключением: фрагмент «в результате атаки БПЛА произошел пожар» в нем заменили на простое «произошел инцидент». Какой именно — не уточняют. Государственное РИА «Новости» тоже решило проигнорировать факт атаки беспилотников, но назвало случившееся пожаром.
Дата-центр «Яндекса» в Сасово открылся в 2014 году. Местные власти ранее называли его «крайне перспективным высокотехнологичным предприятием».