Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.48

EUR

96.33

OIL

104.14

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

352

 

 

 

 

 

Новости

Беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Некоторые сервисы, связанные с компанией, оказались недоступны

The Insider
Фото: Supernova+

Фото: Supernova+

Украинские беспилотники в ночь на 8 октября атаковали Сасово Рязанской области. Под удар попал станкостроительный завод «Саста», где находится дата-центр «Яндекса». В компании подтвердили, что на объекте после атаки произошел пожар. 

Об атаке беспилотников и ее последствиях одними из первых еще ночью сообщили украинские мониторинговые каналы. Местные власти ее пока не комментировали. В сводке Минобороны удары по Рязанской области перечисляются вместе с атаками на Московскую, Тамбовскую, Тульскую и Орловскую области, но о последствиях ничего не говорится. 

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/61046

На картах сервиса по отслеживанию пожаров NASA Firms видно возгорание там же, где расположены завод «Саста» и сам дата-центр. Появилось оно примерно после двух часов ночью. 

Иллюстрация к материалу

В самой компании подтвердили, что их предприятие попало под атаку беспилотников.

«В дата-центре „Яндекса“ в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия», — цитирует РБК заявление компании. 

Сейчас работа центра приостановлена, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Например, некоторое время отмечали перебои в работе сервиса автопостинга для соцсетей Postmypost. Позднее он заработал. 

Сервис Downdetector также фиксирует жалобы на работу поисковика от «Яндекса», «Яндекс.Диска» и других сервисов. 

Примечательно, что то же заявление слово в слово цитирует и крупное российское агентство «Интерфакс» с одним исключением: фрагмент «в результате атаки БПЛА произошел пожар» в нем заменили на простое «произошел инцидент». Какой именно — не уточняют. Государственное РИА «Новости» тоже решило проигнорировать факт атаки беспилотников, но назвало случившееся пожаром. 

Скриншот публикации РБК

Скриншот публикации РБК

Скриншот публикации РБК
Скриншот публикации «Интерфакса»
Скриншот публикации на РИА «Новости»

Дата-центр «Яндекса» в Сасово открылся в 2014 году. Местные власти ранее называли его «крайне перспективным высокотехнологичным предприятием».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Некоторые сервисы, связанные с компанией, оказались недоступны»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте