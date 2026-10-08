Беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Некоторые сервисы, связанные с компанией, оказались недоступны

Украинские беспилотники в ночь на 8 октября атаковали Сасово Рязанской области. Под удар попал станкостроительный завод «Саста», где находится дата-центр «Яндекса». В компании подтвердили, что на объекте после атаки произошел пожар.

Об атаке беспилотников и ее последствиях одними из первых еще ночью сообщили украинские мониторинговые каналы. Местные власти ее пока не комментировали. В сводке Минобороны удары по Рязанской области перечисляются вместе с атаками на Московскую, Тамбовскую, Тульскую и Орловскую области, но о последствиях ничего не говорится.