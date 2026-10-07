Удар по нефтяному танкеру рядом с Сочи, украинские военные контратакуют на Добропольском выступе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении продолжаются украинские атаки на рубежах к северу от Сум

На лиманском направлении разворачиваются бои на реке Жеребец к северо-востоку от Лимана

На покровском направлении сообщается о контратаках украинских войск в районе Доброполья

Российский налет на Прилуки в Черниговской области — погибли 14 человек, еще свыше 50 человек получили ранения

Воздушные атаки на Киев и область — попадания пришлись по киностудии имени Довженко и центру реабилитации диких птиц

В сентябре 2026 года поставлен рекорд по применению ВКС РФ авиабомб с УМПК — 9 021 единица

Безэкипажные катера атаковали танкер с грузом российский нефти для Индии около Сочи

Правительство Норвегии планирует выделить Украине в 2027 году военной и прочей помощи на сумму $9 млрд

Обстановка на фронте

На сумском направлении продолжаются украинские атаки на рубежах к северу от Сум.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ утратили контроль над Малой Корчаковкой к северу от Сум, и село оказалось в «серой зоне». На карте DeepState этот населенный пункт отмечен как подконтрольный СОУ.

На харьковском направлении сообщается о расширении зоны контроля ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.

По сведениям Радова, ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Благодатное на северо-востоке Харьковской области, однако с наступлением холодов украинские военные могут контратаковать и выбить их оттуда. По информации DeepState, оба населенных пункта находятся в украинском тылу.

На лиманском направлении разворачиваются бои на реке Жеребец к северо-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Анатолий Радов пишет, что российские силы сохраняют частичный контроль над Ивановкой и Заречным (до 2016 года — Кировск) на реке Жеребец к северо-востоку от Лимана. На карте DeepState Ивановка показана как полностью подконтрольная ВС РФ, а Заречное лежит в основном в «серой зоне».

На славянском направлении российские военные удерживают бóльшую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска.

Анатолий Радов утверждает, что российские бойцы контролируют бóльшую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска, и эта ситуация в последнее время не претерпела изменений. DeepState относит Рай-Александровку по большей части к «серой зоне».