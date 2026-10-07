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Новости

Удар по нефтяному танкеру рядом с Сочи, украинские военные контратакуют на Добропольском выступе. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На сумском направлении продолжаются украинские атаки на рубежах к северу от Сум
  • На лиманском направлении разворачиваются бои на реке Жеребец к северо-востоку от Лимана
  • На покровском направлении сообщается о контратаках украинских войск в районе Доброполья
  • Российский налет на Прилуки в Черниговской области — погибли 14 человек, еще свыше 50 человек получили ранения
  • Воздушные атаки на Киев и область — попадания пришлись по киностудии имени Довженко и центру реабилитации диких птиц
  • В сентябре 2026 года поставлен рекорд по применению ВКС РФ авиабомб с УМПК — 9 021 единица
  • Безэкипажные катера атаковали танкер с грузом российский нефти для Индии около Сочи
  • Правительство Норвегии планирует выделить Украине в 2027 году военной и прочей помощи на сумму $9 млрд

Обстановка на фронте

На сумском направлении продолжаются украинские атаки на рубежах к северу от Сум.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ утратили контроль над Малой Корчаковкой к северу от Сум, и село оказалось в «серой зоне». На карте DeepState этот населенный пункт отмечен как подконтрольный СОУ.

На харьковском направлении сообщается о расширении зоны контроля ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.

По сведениям Радова, ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Благодатное на северо-востоке Харьковской области, однако с наступлением холодов украинские военные могут контратаковать и выбить их оттуда. По информации DeepState, оба населенных пункта находятся в украинском тылу.

На лиманском направлении разворачиваются бои на реке Жеребец к северо-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Анатолий Радов пишет, что российские силы сохраняют частичный контроль над Ивановкой и Заречным (до 2016 года — Кировск) на реке Жеребец к северо-востоку от Лимана. На карте DeepState Ивановка показана как полностью подконтрольная ВС РФ, а Заречное лежит в основном в «серой зоне».

На славянском направлении российские военные удерживают бóльшую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска.

Анатолий Радов утверждает, что российские бойцы контролируют бóльшую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска, и эта ситуация в последнее время не претерпела изменений. DeepState относит Рай-Александровку по большей части к «серой зоне».

Ситуация в районе Доброполья на покровском направлении по версии российского военблогера Анатолия Радова

Ситуация в районе Доброполья на покровском направлении по версии российского военблогера Анатолия Радова

Анатолий Радов

На покровском направлении сообщается о контратаках украинских войск в районе Доброполья.

Радов сообщает со слов российских военных о полной зачистке от бойцов СОУ Белицкого к юго-востоку от Доброполья. Согласно DeepState, россияне контролируют только окраины Белицкого, тогда как центральная и северо-западная части города находятся «в серой зоне».

В 425-м ОШП «Скеля» сообщили, что совместно с подразделениями 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» остановили продвижение противника на Доброполье и Дружковку и зачистили российские позиции в районе Новониколаевки и Грузского на Добропольском выступе.

На южно-донецком направлении фиксируется проникновение проникновение украинских военных за реку Мокрые Ялы.

Анатолий Радов пишет, что бойцы СОУ переправляются через реку Мокрые Ялы севернее Комара и «просачиваются» на Богатырь. Он недоумевает, откуда в украинской армии взялся личный состав для такого рода операций.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 7 октября противокорабельных ракет «Циркон» / «Оникс», баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23, 48 крылатых ракет Х-101, «Искандер-К» и «Калибр», а также 130 беспилотников типа «Шахед» (46 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. ПВО сбила или подавила 161 цель: пять баллистических и противокорабельных ракет, 39 крылатых ракет и 117 БПЛА. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 18 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины.

Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь 7 октября 2026 года

Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь 7 октября 2026 года

monitorwar

По Украине был нанесен самый смертоносный удар за последний месяц.

В результате атаки на Прилуки в Черниговской области погибли 14 мирных жителей, в том числе четверо детей, более 50 человек получили ранения, в их числе семеро детейсообщили в местные власти. Под удар попало жилое пятиэтажное здание.

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Минувшей ночью Киев был атакован баллистическими ракетами. Попадания были зафиксированы в Оболонском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах. В Дарницком районе погибли два человека, загорелся гаражный кооператив. В Подольском районе ракета попала в нежилую застройку, возник пожар, также пострадало офисно-складское здание.

Поврежден трехпавильонный корпус киностудии имени Довженко в Шевченковском районе, погибших на территории киностудии нет. Это уже второй удар по киностудии за последние месяцы: 15 июня там была уничтожена крупнейшая и старейшая в Украине коллекция костюмов.

В Дарницком районе Киева после атаки среди жилых домов обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету, сообщила Национальная полиция Украины. Полиция и ГСЧС проводят разминирование: боевую часть планируют извлечь и вывезти на полигон для уничтожения.

В результате ночной атаки на Киевскую область сгорел центр реабилитации хищных и водоплавающих птиц «Садиба Нюшанік»сообщила его соосновательница Ирина Снопко. В помещениях находились птицы и кот. Уничтожены птичий стационар, курятник и перепелятник, а также оборудование и запасы кормов. Центр более 15 лет занимается спасением и реабилитацией диких птиц.

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В Кременчуге, по сведениям Полтавской ОВА, ракетному удару подвергся жилой район — повреждены многоквартирные дома. Погибли два человека, еще 47 человек получили ранения. Также зафиксировано попадание по одному из предприятий в Кременчугском районе.

Утром нанесен удар по Александрии в Кировоградской области. Два человека погибли, трое ранены, сообщили в местной ОВА.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что ночью было атаковано промышленное предприятие в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск). Повреждены многоквартирные дома и спортивный клуб. Ударам подверглись и районы области. Отмечается, что ранены два человека.

Минобороны РФ заявило о серии ударов 7 октября по предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, а также других регионах Украины.

Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» приводит кадры ударов, как сообщается, по резервуару ГСМ в порту Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области. 4 октября сообщалось, что ВС РФ поразили там резервуары с подсолнечным маслом.

Другой пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» приводит видео ударов по украинским РЛС П-18 возле села Первомайское в Херсонской области и TRML-4D в районе села Степовое в Днепропетровской области.

В 156-м зенитном ракетном полку Воздушных сил ВСУ показали, как используют для перехвата реактивных «Шахедов» спарку из пусковой установки ЗРК «Куб» и самоходной огневой установки «Бук», причем последняя одновременно служит фактически импровизированной РЛС.

Северный мост в Киеве полностью восстановлен после удара 4 октябрясообщила накануне Киевская городская государственная администрация. Специалисты отремонтировали поврежденные конструкции и дорожное покрытие, укрепили основание проезжей части и закрыли его металлической плитой. Также отремонтирована поврежденная тепломагистраль, проходящая через мост, горячее водоснабжение Деснянского района восстановлено.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» сообщил о рекордном числе применений российских авиабомб с УМПК в сентябре. За месяц ВКС РФ применили 9 021 авиабомбу — на 3% больше, чем в августе, в среднем по 301 в сутки.

Помесячная динамика применения российских авиабомб с УМПК

Помесячная динамика применения российских авиабомб с УМПК

Око Гора ✙ Новости и аналитика

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 6 октября 110 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 7 октября были перехвачены 311 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской и Волгоградской областями, Пермским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки последствий удара по НПП «Завод Искра» в Ульяновске 25 сентября. По сведениям проекта, большинство попаданий пришлось в фасад здания, поэтому на спутниковых снимках видны повреждения лишь от двух из 11 подтвержденных попаданий. «Гарбуз» отмечает, что удары по фасаду могли привести к более серьезным внутренним повреждениям производственных помещений и оборудования, чем это видно со спутника.

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Накануне министерство транспорта России заявило, что у побережья Сочи БЭК атаковали нефтяной танкер Aframax Rio, ходящий под флагом Либерии. Фото и видео пожара публиковались в местном Telegram-канале. По сведениям Mash, судно перевозило нефть из Новороссийска в Индию, капитан запросил эвакуацию 23 членов экипажа.

Мэр Сочи Андрей Прошунин написал, что в акватории происходит открытое горение. Городской оперативный штаб решил прекратить доступ людей на набережные и пляжи. Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин попросил жителей и гостей территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях. Танкер Aframax Rio внесен в украинские санкционные списки за причастность к российскому теневому флоту, перевозящему нефть в обход международных санкций.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4185

Генштаб ВСУ сообщил об уточненных последствиях ударов по линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» 2 октября и Астраханскому газоперерабатывающему заводу 4 октября. На ЛПДС «Самара» подтверждены повреждения 14 резервуаров, участка трубопровода и станции автоматизированного налива нефтепродуктов. На Астраханском ГПЗ повреждены элементы двух установок очистки газа и блока вторичной перегонки.

Газета Financial Times опубликовала помесячный график ракетных и дроновых ударов по Украине и России с начала 2022 года. Согласно подсчетам издания, наиболее резкий рост интенсивности таких атак начался с 2026 года.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 октября по 20:00 6 октября стало известно как минимум о 28 погибших и 120 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

В прошлом месяце СОУ установили рекорд по количеству пораженных российских средств ПВО, в частности РЛС, сообщили в Минобороны Украины со ссылкой на данные объективного контроля, загруженные в систему Delta для получения электронных баллов. По сведениям ведомства, одну неназванную систему ПВО удалось поразить на расстоянии 552 км.

Сообщается о гибели командира российского 11-го танкового полка майора Алексея Караваева с позывным «Отец». По имеющейся информации, он попал под удар во время поездки с проверкой на передовые позиции.

Вооружения и военная техника

Правительство Норвегии предложило выделить Украине в 2027 году 85 млрд норвежских крон (около $9 млрд) в рамках программы Нансена. Из этой суммы 70 млрд крон предназначены для военной помощи, в том числе 50 млрд — для международных инициатив и закупок продукции украинской оборонной промышленности. Общий объем программы поддержки Украины на 2023–2030 годы таким образом вырастет как минимум до 344 млрд крон.

Сергей «Флеш» Бескрестнов отмечает, что автоматизированные турели с пулеметами, о применении которых в Украине сообщалось ранее, позволяют обеспечить защиту только конкретных объектов, а не целых городов, и что они могут служить только последним рубежом обороны против дронов.

О главных событиях войны 6 октября 2026 года — в предыдущей сводке: «Катастрофическая ситуация» для ВС РФ восточнее Доброполья, заявлен перехват над Россией сразу 17 ракет «Фламiнго». Что происходит на фронте

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Публикация:«Удар по нефтяному танкеру рядом с Сочи, украинские военные контратакуют на Добропольском выступе. Что происходит на фронте»

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