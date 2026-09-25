Минобороны РФ «уничтожает» ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье, удар по оборонному заводу в Ульяновске. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении сообщается о продолжении украинского наступления к северу от Лимана

На константиновском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на окраинах Константиновки

На покровском направлении Минобороны РФ ведет «уничтожение» группировки ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье

На запорожском направлении зафиксирована попытка российских военных атаковать по дну бывшего Каховского водохранилища

Очередной массированный налет на Киев — погибли пять человек, еще свыше 30 человек получили ранения

Украинские беспилотники атаковали завод «Искра» в Ульяновске — предприятие выпускает компоненты для концерна «Алмаз-Антей»

Удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске — на обеих производственных площадках возникли пожары

Зеленский рассказал о решении Трампа передать Украине лицензию на выпуск перехватчиков для комплексов Patriot

Обстановка на фронте

На лиманском направлении сообщается о продолжении украинского наступления к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» сообщает, что СОУ продолжают наступление к северу от Лимана и предполагает, что целью следующего этапа операции станет форсирование реки Жеребец, а в перспективе — восстановление контроля над Кременной и всем Серебрянским лесничеством.

На славянском направлении российские войска расширяют зону контроля к востоку от Краматорска.

DeepState фиксирует расширение российской зоны контроля по направлению на Юрковку к востоку от Краматорска. Тем временем пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» заявляет, что ВС РФ заняли позиции севернее Фёдоровки. Эту информацию в DeepState не подтверждают, однако стоит отметить, что на их карте Фёдоровка отмечена как «серая зона», тогда как у «Сливочного каприза» — как подконтрольная СОУ (российский проект не отмечает на своей карте «серую зону» как таковую).

Кроме того, в «Сливочном капризе» внезапно обнаружили, что склад боеприпасов, удар по которому был показан на российском видео, находился в Рай-Александровке к востоку от Славянска, ранее обозначенной на карте проекта как полностью подконтрольная ВС РФ (DeepState по большей части относит Рай-Александровку к «серой зоне»).

На константиновском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на окраинах Константиновки.

«Сливочный каприз» сообщает, что российские войска продвинулись до 1,5 км в микрорайоне Новосёловка на северо-западе Константиновки. На карте DeepState этот участок отнесен к «серой зоне».

На покровском направлении Минобороны РФ ведет «уничтожение» группировки ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье.

Согласно карте DeepState, ВС РФ оккупировали Новоалександровку и продвинулись в Васильевке к югу от Доброполья. Украинский военный, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» в город, стремясь закрепиться там до холодов, но пока их успевают ликвидировать. Тем временем Минобороны РФ опубликовало карту «окруженного» Доброполья, утверждая, что идет «уничтожение окруженной группировки противника в городе», — автор канала «Офіцер» прокомментировал это, написав: «О как», — и поставив смеющийся эмодзи.