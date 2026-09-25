Минобороны РФ «уничтожает» ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье, удар по оборонному заводу в Ульяновске. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении сообщается о продолжении украинского наступления к северу от Лимана
- На константиновском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на окраинах Константиновки
- На покровском направлении Минобороны РФ ведет «уничтожение» группировки ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье
- На запорожском направлении зафиксирована попытка российских военных атаковать по дну бывшего Каховского водохранилища
- Очередной массированный налет на Киев — погибли пять человек, еще свыше 30 человек получили ранения
- Украинские беспилотники атаковали завод «Искра» в Ульяновске — предприятие выпускает компоненты для концерна «Алмаз-Антей»
- Удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске — на обеих производственных площадках возникли пожары
- Зеленский рассказал о решении Трампа передать Украине лицензию на выпуск перехватчиков для комплексов Patriot
Обстановка на фронте
На лиманском направлении сообщается о продолжении украинского наступления к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» сообщает, что СОУ продолжают наступление к северу от Лимана и предполагает, что целью следующего этапа операции станет форсирование реки Жеребец, а в перспективе — восстановление контроля над Кременной и всем Серебрянским лесничеством.
На славянском направлении российские войска расширяют зону контроля к востоку от Краматорска.
DeepState фиксирует расширение российской зоны контроля по направлению на Юрковку к востоку от Краматорска. Тем временем пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» заявляет, что ВС РФ заняли позиции севернее Фёдоровки. Эту информацию в DeepState не подтверждают, однако стоит отметить, что на их карте Фёдоровка отмечена как «серая зона», тогда как у «Сливочного каприза» — как подконтрольная СОУ (российский проект не отмечает на своей карте «серую зону» как таковую).
Кроме того, в «Сливочном капризе» внезапно обнаружили, что склад боеприпасов, удар по которому был показан на российском видео, находился в Рай-Александровке к востоку от Славянска, ранее обозначенной на карте проекта как полностью подконтрольная ВС РФ (DeepState по большей части относит Рай-Александровку к «серой зоне»).
На константиновском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на окраинах Константиновки.
«Сливочный каприз» сообщает, что российские войска продвинулись до 1,5 км в микрорайоне Новосёловка на северо-западе Константиновки. На карте DeepState этот участок отнесен к «серой зоне».
На покровском направлении Минобороны РФ ведет «уничтожение» группировки ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье.
Согласно карте DeepState, ВС РФ оккупировали Новоалександровку и продвинулись в Васильевке к югу от Доброполья. Украинский военный, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» в город, стремясь закрепиться там до холодов, но пока их успевают ликвидировать. Тем временем Минобороны РФ опубликовало карту «окруженного» Доброполья, утверждая, что идет «уничтожение окруженной группировки противника в городе», — автор канала «Офіцер» прокомментировал это, написав: «О как», — и поставив смеющийся эмодзи.
Со своей стороны отметим, что ни карта DeepState, ни карта «Сливочного каприза» не подтверждают само существование «окружения». Российский военблогер Анатолий Радов ранее писал о попытках создать окружение путем охвата города с севера и с юга, впрочем, весьма далеких от завершения, судя по его собственной карте.
На южно-донецком направлении подтверждено освобождение украинскими войсками Поддубного.
«Сливочный каприз» сообщает, что СОУ окончательно заняли Поддубное в Донецкой области и продвинулись к востоку от села к реке Мокрые Ялы. На карте DeepState Поддубное пометили как освобожденное еще 12 августа, причем, вероятно, это произошло еще раньше, однако некоторое время держалось в тайне из соображений оперативной безопасности.
На запорожском направлении зафиксирована попытка российских военных атаковать по дну бывшего Каховского водохранилища.
Военный аналитик Ян Матвеев обратил внимание на сводку Генштаба ВСУ, опубликованную 24 сентября, где говорилось, что ВС РФ атаковали в направлении Марганца и Днепровского на правом берегу Днепра. Матвеев поясняет, что речь идет об атаке по высохшему дну Каховского водохранилища.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 25 сентября 295 беспилотников типа «Шахед» (52 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 267 БПЛА — 91% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Утром беспилотники атаковали Киев. По информации Национальной полиции Украины, один БПЛА попал в 16-этажный жилой дом в Печерском районе города на уровне 10-го и 11-го этажей. В ГСЧС сообщили о пожаре и разрушениях в многоэтажке. В Соломенском районе беспилотник ударил в 25-этажный дом на уровне четвертого этажа, написал ранее мэр Виталий Кличко, в Шевченковском дрон атаковал пятиэтажку. В Соломенском районе атаке также подверглось здание Высшего совета правосудия, пострадали шесть человек.
По информации мэра, всего в результате атак на Киев погибли пять человек, среди них двое детей (один из погибших — 14-летний гражданин Израиля), еще 31 человек пострадал. Z-каналы пишут, что в городе вновь под удар попало здание оператора связи «Київстар», а в Броварах в Киевской области были атакованы станция техобслуживания, склад и логистический узел.
В Запорожье беспилотники повредили два медучреждения, сообщил врио главы ОВА Михаил Семикин. В одном из зданий возник пожар, оттуда эвакуировали семь пациентов. Во втором здании повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. Всего, по информации ГСЧС, в Запорожье пострадали два человека. По другим адресам повреждения получили многоэтажные дома, гаражи и автомобили.
В Сумской области в результате ночных авиаударов пострадали два человека. Как сообщает ГСЧС, повреждены частные жилые дома, автомобили, нежилое помещение.
В Одесской области в результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает прокуратура региона. Глава местной ОВА Олег Кипер уточнил, что при атаке были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По информации ГСЧС, в Одесском районе повреждено здание почтового терминала, которое ранее уже подвергалось атакам. В других районах повреждения получили складские помещения, возник пожар. Также под удар попал лакокрасочный завод Eskaro. В Одессе загорелся частный жилой дом. Минобороны РФ утверждает, что в регионе поражены два логистических центра: в Одессе и Нерубайском, — «осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения», а в порту Рени — «объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом».
По информации Минэнерго Украины, в результате атак на энергетическую инфраструктуру были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
OSINT-исследователь Клеман Молен сообщает, что российское командование стремится изолировать Украину от Румынии и южной части Одесской области, для чего наносит удары по мостам, погранпереходам и АЗС. По мнению аналитика, таким образом ВС РФ пытаются нарушить гражданские и экономические связи с Румынией и Молдовой, а также затруднить пуски БПЛА из этого района по территории Крыма.
Металлургический концерн «АрселорМіттал» заявил, что не может безопасно возобновить работу предприятия «АрселорМіттал Кривий Ріг» после серии ракетных ударов. За последние пять недель завод четырежды подвергался атакам. Производственные объекты и инфраструктура предприятия серьезно повреждены, пишет The Wall Street Journal. Компания ожидает списания около $1 млрд стоимости активов — прежде всего зданий и оборудования. Руководство концерна обсуждает с украинским правительством дальнейшую судьбу завода и намерено сохранить его инфраструктуру, чтобы иметь возможность перезапустить производство после окончания войны.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 24 сентября 34 беспилотников над Курской, Белгородской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 25 сентября были перехвачены 592 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Пермским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Накануне вечером в оккупированном Луганске после нескольких ударов загорелся гипермаркет строительных материалов «Стройцентр» (бывший гипермаркет сети «Eпiцентр»), установило издание Astra. Зафиксирован масштабный пожар. Предположительно, на территории гипермаркета был размещен склад ВС РФ.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 25 сентября.
Ночью беспилотники атаковали Ульяновск, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его информации, пострадали 12 человек, среди них один ребенок. «Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры», — добавил глава региона. Издание Astra пишет, что в Ульяновске беспилотники повредили научно-производственное предприятие «Завод Искра», который входит в состав концерна «Алмаз-Антей». На сайте завода говорится, что предприятие — один из крупнейших российских производителей электронной компонентной базы и высокотехнологичных блоков для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения. По информации OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, зафиксировано более десяти попаданий по территории предприятия. В атаке в том числе принимал участие БПЛА «Лютий».
В результате ночной атаки на Воронеж пострадали 13 человек, среди них шестилетний ребенок, сообщил (1, 2) губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его информации, в небе над Воронежем и как минимум шестью районами области сбили 88 БПЛА. Обломки дронов повредили автомобили, несколько многоквартирных и частных домов, а также «несколько нежилых и производственных зданий». «В некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями», — добавил губернатор. Astra пишет, что под ударом оказалось предприятие «Воронежсинтезкаучук», рядом с которым расположена местная ТЭЦ. Также один из ударов, по информации издания, пришелся по зданию отдела полиции № 3 Управления МВД России по Воронежу.
В Генштабе ВСУ подтвердили атаки на «Завод Искра» в Ульяновске и «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже. Также там заявили об ударе по ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» в Ефремове в Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев заявлял лишь о перехвате 33 БПЛА над регионом и о «повреждении остекления в нескольких многоквартирных и частных домах города Ефремова».
Ночью под удар беспилотников попал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, «предприятие временно приостановило работу», обошлось без пострадавших. За ночь над регионом, по его словам, сбили около 50 беспилотников.
Налету БПЛА ночью также подвергся Пермский край. По информации губернатора Дмитрия Махонина, удар пришелся по «промышленному объекту», один мужчина погиб. Как выяснила Astra, в Перми объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Пермнефтеоргсинтез», связанный с «Лукойлом». Проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ пишет, что на заводе зафиксированы три очага возгорания, один из них — на установке АВТ-5, которая обеспечивает около 34% мощностей первичной переработки нефти. После атаки местные жители начали выстраиваться в очереди на заправки.
Генштаб ВСУ подтвердил атаки на «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и Новошахтинский НПЗ, на обоих заводах зафиксированы пожары. По подсчетам The Insider, на два атакованных НПЗ приходится около 6% российской нефтепереработки. Кроме того, сообщается, что в районе Новошахтинска поражены РЛС 64Л6 «Гамма-С1» и 39Н6 «Каста-2Е2».
При атаке на автомобиль в Мелитополе погибли три человека, еще двое получили ранения, заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Сообщается, что машина с волонтерами везла «гуманитарную помощь» из Омской области в оккупированный город.
Согласно подсчетам украинского OSINT-проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», количество танкеров и сухогрузов в Азовском море сократилось со 134 по состоянию на 6 июля до 14 к 7 августа и до восьми к 24 сентября. Часть судов, как утверждает проект, остается в море, но стоит на якоре и не используется, в подсчет их не включали.
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» публикует спутниковые снимки последствий налета на Куйбышевский НПЗ «Роснефти» в Самарской области 22 сентября 2026 года и констатирует уничтожение трех топливных резервуаров и повреждение одного. Также отмечается, что при пожаре повреждения получили насосная станция и трубопроводы, ведущие к установкам АВТ-4 и АВТ-5. Сами установки не пострадали. Между тем, как пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters, Куйбышевский НПЗ в день атаки остановил выпуск топлива.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 сентября по 20:00 23 сентября стало известно как минимум о 16 погибших и 137 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За сутки с 20:00 23 сентября по 20:00 24 сентября погибли 14 мирных жителей, еще 62 пострадали. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп принял окончательное решение передать Украине лицензию на производство ЗУР для ЗРК Patriot, о чем тот сообщил президенту Украины на встрече в Нью-Йорке.
Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что передало Украине ракеты класса «воздух — воздух» MICA и 30-мм боеприпасы для истребителей Mirage 2000. Ракеты MICA могут применяться как в ближнем бою, так и за пределами видимости. Существуют модификации с активной радиолокационной и тепловизионной головками самонаведения.
Южнокорейское издание NK Pro сообщило, что российское судно впервые с мая вошло в северокорейский порт Расон, откуда производятся поставки боеприпасов для ВС РФ. Судя по спутниковым снимкам, это было грузовое судно «Лев Яшин», однако по данным AIS оно в это время якобы находилось в районе Камчатки и Чукотки.
Реактивные «Шахеды» стали оснащать двигателями, сборка и изготовление части деталей которых осуществляется на территории технопарка «Алабуга» в Татарстане, пишет украинское издание «Оборонка» со ссылкой на анализ обломков, оказавшийся в его распоряжении.
Также «Оборонка» в совместной статье с украинским OSINT-проектом «Кіберборошно» рассказывает об инфраструктуре дронопортов, предназначенных для пусков «Шахедов». По информации издания, задачу уничтожения таких объектов усложняет то, что боевые части дронов и ГСМ хранятся в подземных бункерах, а наземные объекты отделены друг от друга земляными валами, чтобы избежать цепной детонации.
О главных событиях войны 24 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ отчитывается о продвижении в районе Доброполья, встречные бои на рубежах восточнее Славянска. Что происходит на фронте
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