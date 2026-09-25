Российское судно впервые с мая замечено в порту КНДР, через который идет торговля оружием между странами

В сентябре в северокорейском порту Расон, который играет ключевую роль в торговле оружием между КНДР и Россией, пришвартовалось российское судно. Об этом пишет южнокорейское издание NK Pro со ссылкой на данные спутниковых снимков Planet Labs. По данным издания, это первый подобный визит с мая.

Судно длиной 113 метров пришвартовалось 20 сентября у причала, который ранее использовался для отправки в Россию контейнеров, предположительно содержавших оружие и боеприпасы. Судно оставалось у причала, на котором находилось множество контейнеров, до 22 сентября.

Данные NK Pro указывают, что предыдущий визит в Расон российского судна состоялся в мае. Это был «Лев Яшин» (Lev Yashin, IMO: 8517839, ранее известен как Maria) — грузовое судно, которое находится под международными санкциями и регулярно заходит в этот порт с 2023 года. В Расоне также часто бывали российские грузовые суда Maia-1 (IMO: 9358010), Lady R (IMO: 9161003) and Angara (IMO: 9179842).

Судно, пришедшее в Расон в сентябре, похоже на Lev Yashin по характеристикам (длина, цвет, расположение кранов). Данные AIS говорят, что Lev Yashin в указанный период находился в районе Камчатки и Чукотки, — если только данные не были подделаны, отмечает NK Pro.

Как пишет издание, согласно подсчетам, проведенным в этом году, с августа 2023 года КНДР отправила в Россию от 8 млн до 11 млн артиллерийских снарядов примерно в 30 тысячах контейнеров.

Согласно международному морскому праву суда обязаны поддерживать сигнал AIS на протяжении всего рейса. В отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) за 2025 год говорилось, что нефтяные танкеры из «теневого флота» России часто отключают свои системы AIS, используя это в качестве одной из нескольких тактик, позволяющих «избежать обнаружения и применения» санкций.