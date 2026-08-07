Северная Корея заработала $22 млрд с 2022 года. Это в четыре раза больше, чем за предыдущий аналогичный период

КНДР получила $22 млрд зарубежных доходов с 2022-го по 2025 год. Об этом говорится в исследовании Bloomberg Economics, проанализировавшего торговую статистику и разведданные. Это в четыре раза больше, чем аналогичный показатель предыдущих четырех лет.

Речь идет о сумме, которая включает как легальные, так и нелегальные доходы Северной Кореи. После введения санкций ООН, наложенных из-за шестого подряд ядерного испытания и поддержанных в том числе Россией и Китаем, экспортные возможности КНДР резко сократились. Если в 2011 году, когда Ким Чен Ын пришел к власти, валютные доходы страны составляли $3,22 млрд, то в 2021-м — всего $1,4 млрд.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году для Ким Чен Ына всё изменилось: совокупная зарубежная выручка Северной Кореи с этого момента и по 2025 год составила $22 млрд. Значительная часть этой суммы — более $14 млрд — была получена от России, которая обратилась к Пхеньяну за артиллерийскими снарядами в условиях острой нехватки собственных боеприпасов.

Большая часть полученных от России денег (примерно 90% от всей суммы) пришлась именно на военное сотрудничество. Так, на поставках боеприпасов КНДР заработала $9,1 млрд, тяжелая артиллерия принесла Ким Чен Ыну $2,38 млрд, баллистические ракеты — $1,27 млрд, а отправка северокорейских военных на войну против Украины — $849 млн.

По данным НАТО, в 2024 году КНДР отправила в Россию 11 тысяч военнослужащих, которые участвовали в боях против ВСУ в Курской области. По информации южнокорейского издания NK Pro, на войне против Украины погибло не менее 2,3 тысячи северокорейцев.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, включающий также обязательство оказать военную помощь друг другу в случае нападения на одну из сторон. Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, по мнению западных стран, нарушает санкции ООН, которые Россия обязана соблюдать.