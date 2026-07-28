Автомобильный мост между Россией и Северной Кореей станет ключевым каналом военных поставок. Их будет сложнее отслеживать — аналитики

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная может стать ключевой артерией военных поставок на войну в Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на расследование украинской организации Truth Hounds. С северокорейской стороны приготовления к открытию моста уже завершены.

Как отмечает The Guardian, Северная Корея уже закончила строительные работы на своей стороне, включая объекты таможенного и карантинного контроля, и теперь ждет того же от России. Российская сторона отстает от графика, и это промедление ранее даже вызвало возмущение северокорейских чиновников.

Москва и Пхеньян не скрывают строительство автомоста и объясняют его необходимость торговлей и туризмом. При этом стоимость проекта оценивается в $100 млн, а объем двусторонней торговли, например, в 2024 году составил всего $34 млн. Для туристических целей погранпереход малопригоден: туристы, отдых которых в Северной Корее сильно регламентирован, посещают в основном столицу КНДР, расположенную в 500 километрах от границы с Россией.