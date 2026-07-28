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Автомобильный мост между Россией и Северной Кореей станет ключевым каналом военных поставок. Их будет сложнее отслеживать — аналитики

The Insider
Фото: автомобильный мост через реку Туманную и единственный железнодорожный переход между двумя странами «Мост Дружбы» над ним / Truth Hounds / Planet Labs PBC

Фото: автомобильный мост через реку Туманную и единственный железнодорожный переход между двумя странами «Мост Дружбы» над ним / Truth Hounds / Planet Labs PBC

 Первый автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная может стать ключевой артерией военных поставок на войну в Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на расследование украинской организации Truth Hounds. С северокорейской стороны приготовления к открытию моста уже завершены.

Как отмечает The Guardian, Северная Корея уже закончила строительные работы на своей стороне, включая объекты таможенного и карантинного контроля, и теперь ждет того же от России. Российская сторона отстает от графика, и это промедление ранее даже вызвало возмущение северокорейских чиновников.

Москва и Пхеньян не скрывают строительство автомоста и объясняют его необходимость торговлей и туризмом. При этом стоимость проекта оценивается в $100 млн, а объем двусторонней торговли, например, в 2024 году составил всего $34 млн. Для туристических целей погранпереход малопригоден: туристы, отдых которых в Северной Корее сильно регламентирован, посещают в основном столицу КНДР, расположенную в 500 километрах от границы с Россией. 

Строительство пограничного пункта на российской стороне моста, апрель 2026

Строительство пограничного пункта на российской стороне моста, апрель 2026

Truth Hounds / Planet Labs PBC

Расследователи Truth Hounds пришли к выводу, что настоящая причина возведения автодорожного полотна через Туманную — военное сотрудничество, а именно: переброска северокорейских солдат и вооружений для войны против Украины. В обратном направлении — из России — по нему могут поставляться различные технологии и ресурсы.

До сих пор наземное сообщение между РФ и КНДР осуществлялось только по единственному железнодорожному «Мосту Дружбы». Расследователи подчеркивают: отслеживать автомобильные перевозки со спутников значительно сложнее, чем железнодорожные, поскольку дорожная сеть обеих стран гораздо шире, чем сеть железных дорог. Кроме того, погрузка и разгрузка автотранспорта происходит быстрее, чем вагонов поездов, что уменьшает время для фиксации активности со спутников. Отмечается, что по типу вагона, снятого спутником, можно определить категории товаров, которые в нем перевозятся, тогда как грузовики на снимках из космоса выглядят почти всегда одинаково. К тому же автомобиль можно разгрузить в любом месте, а поезда — только на конкретных железнодорожных узлах.

В войне России против Украины приняли участие больше 10 тысяч северокорейских военных. Не менее 2,3 тысячи из них погибли. Участие своих военных в полномасштабном вторжении России в Украину местные власти называли «священной миссией». Пхеньян помогал Москве и поставками вооружений.

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