КНДР обвинила Россию в задержке открытия автомобильного моста через реку Туманную. Корейцы завершили работы, а в РФ — долгострой — Daily NK

Северная Корея завершила все работы на своей стороне автомобильного моста через реку Туманную, но открытие переправы отложено из-за того, что Россия не успела достроить подъездные пути и сопутствующую инфраструктуру на своем берегу. Об этом со ссылкой на источник в провинции Северный Хамгён сообщает южнокорейский портал Daily NK.

Пхеньян настаивал на открытии моста к 19 июня — второй годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, который Ким Чен Ын и Владимир Путин заключили в июне 2024 года. Северная Корея в сжатые сроки и в условиях нехватки средств и материалов построила таможенно-карантинные объекты, уложила полотно моста и заасфальтировала подъездные дороги. Россия же спустя более двух месяцев после церемонии стыковки пролетов 21 апреля не завершила строительство на своей стороне, и точная дата открытия движения до сих пор не определена. Источник издания в КНДР возмущается:

«Наши чиновники крайне раздосадованы тем, что открытие моста через Туманную, которого мы добивались ко второй годовщине договора между Кореей и Россией, отложено из-за провальных строительных проблем России».

В ответ Центральный комитет Трудовой партии Кореи 19 июня направил городскому парткому Расона и Главному управлению охраны границы директиву о пересмотре графика открытия и реорганизации пограничной зоны. По оценке северокорейской стороны, до полного завершения всех запланированных объектов и начала регулярного движения потребуется еще около года.

Как отмечает издание, задержка осложняется дипломатическим спором. На недавнем саммите с участием северокорейского руководства Китай поднял вопрос о праве прохода судов через устье Туманной к Японскому морю, чему мешает в том числе недостаточная высота нового моста, ограничивающая проход крупных судов. По данным источника, в Пхеньяне рассматривают возможность использовать задержку строительства как рычаг давления на Пекин — чтобы добиться открытия моста Синыйджу — Даньдун через Ялу, который построен, но годами остается закрытым.

Мост через Туманную должен соединить северокорейский Расон с российским Хасаном в Приморском крае и стать первым автомобильным (в дополнение к существующему железнодорожному) переходом между странами. Ожидается, что он значительно увеличит грузопоток между КНДР и Россией, снизив зависимость Пхеньяна от железнодорожных перевозок, и расширит человеческие контакты между странами.

По оценке спутникового анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в ноябре 2025 года, мост и сопутствующую инфраструктуру планировалось открыть в первом квартале 2026 года — однако этот срок впоследствии сдвинулся.