В боях за Курскую область погибли не менее 2,3 тысячи северокорейских солдат — столько имен насчитывается на мемориале в Пхеньяне

Музей боевых достижений в зарубежных военных операциях, Пхеньян. Фото: пресс-служба Госдумы России

КНДР потеряла на войне России с Украиной не менее 2288 человек, утверждает издание NK Pro, специализирующееся на новостях и аналитике из Северной Кореи. Столько имен журналисты насчитали на мемориальных колоннах, недавно установленных в Пхеньяне.

Мемориальные колонны с именами погибших призваны напоминать властям России, что они в долгу перед КНДР, отметили опрошенные NK Pro эксперты. 

По данным НАТО, в 2024 году КНДР отправила в Россию 11 тысяч военных, которые участвовали в сражениях против ВСУ в Курской области. Около 1,5 тысячи из них погибли, 3,5 тысячи были ранены. В начале 2025 года Пхеньян отправил в помощь Москве еще 3,5 тысячи солдат.

В апреле в столице КНДР были открыты мемориальный комплекс и Музей боевых достижений в зарубежных военных операциях. С российской стороны в церемонии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов. Володин зачитал приветствие Владимира Путина, в котором говорилось, что северокорейские военные «проявили исключительное мужество» и их помощь «навсегда останется в сердце каждого гражданина России».

