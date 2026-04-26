В Пхеньяне открыли мемориальный комплекс участников войны против Украины. На церемонию приехали Володин и Белоусов

Фото: Госудума РФ

В Пхеньяне состоялась церемония открытия мемориального комплекса и музея, посвященных военнослужащим КНДР, участвовавшим в боевых действиях против украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал Государственной Думы РФ.

На церемонии выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, военные КНДР и России «сражались в одном окопе плечом к плечу» и добились успехов, которые, как он утверждает, сыграли ключевую роль в «предотвращении возрождения фашизма и военной амбиции гегемонистских сил».

С российской стороны в мероприятии участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов. Володин зачитал приветствие президента России Владимира Путина, в котором говорится, что северокорейские военные «проявили исключительное мужество» и их подвиги «навсегда останутся в сердце каждого гражданина России».

После церемонии Володин и Ким Чен Ын осмотрели музей и возложили цветы к стене памяти. В книге почетных гостей Володин написал, что мемориальный комплекс является «символом российско-корейского боевого братства», и поблагодарил КНДР за помощь «при освобождении Курской области от украинских неонацистов и иностранных наемников».

Как утверждается, комплекс посвящен военнослужащим Корейской народной армии, которые принимали участие в боях на территории Курской области на стороне России.

По данным НАТО, ранее КНДР направила в Россию около 11 тысяч военных для участия в боевых действиях, из которых около 1,5 тысячи погибли и еще 3,5 тысячи были ранены. Позднее, по информации альянса, Пхеньян отправил дополнительные подразделения.

КНДР также поставляла России вооружения и направляла военную помощь на миллиарды долларов. По оценке южнокорейского Института стратегии национальной безопасности, общий объем такой поддержки с 2023 по 2025 год составил от $7,7 млрд до $14,6 млрд. Как отмечается в докладе, Россия в основном расплачивается передачей военных технологий и комплектующих, а значительную часть сотрудничества составляют поставки боеприпасов.

