КНДР поставила в Россию военную помощь на сумму до $14,6 млрд — доклад

Северная Корея поставила России вооружение и направила войска на общую сумму от $7,67 млрд до $14,4 млрд — такие данные приводятся в новом докладе южнокорейского Института стратегии национальной безопасности, финансируемого властями Южной Кореи, пишет Bloomberg. Расчеты охватывают период с августа 2023 по декабрь 2025 года. По оценке автора доклада Лим Су Хо, первые партии вооружений начали поступать в Россию в августе 2023 года, а масштабные поставки развернулись уже в следующем месяце.

Отмечается, что Россия расплачивается с Пхеньяном преимущественно передачей чувствительных военных технологий и высокоточных комплектующих, которые трудно отследить со спутника. На их долю приходится от 80% до 96% всей компенсации, говорится в докладе. Значительный разброс в итоговых цифрах авторы объясняют ограниченностью данных о составе и объемах перевезенных боеприпасов.

Оценка нынешнего доклада ниже, чем у предыдущего исследования государственного Корейского института оборонного анализа: оно оценивало доходы КНДР от участия в войне в 28,7 трлн вон ($20 млрд) за период с июля 2023-го по март 2025 года. Основой для военного сотрудничества двух стран стало соглашение, подписанное Путиным и Ким Чен Ыном в 2024 году, во время первого за 24 года визита российского президента в Северную Корею. Ким охарактеризовал пакт как «самый мощный договор» в истории двусторонних отношений.

Участие в войне позволило Северной Корее ускорить экономический рост: по данным Банка Кореи, ВВП страны в 2024 году увеличился на 3,7% — это наибольший прирост с 2016 года. При этом уточняется, что абсолютные показатели экономики КНДР остаются крайне низкими. Номинальный валовой национальный доход страны составил в 2024 году 44,4 трлн вон — около 1,7% от соответствующего показателя Южной Кореи.

Первая партия из 1500 северокорейских спецназовцев прибыла в Россию с 8 по 13 октября 2024 года в порт Владивостока на четырех десантных кораблях и трех фрегатах Тихоокеанского флота России. По заключенному между двумя странами договору о стратегическом партнерстве, каждая из сторон обязана оказать другой военную помощь «всеми имеющимися средствами» в случае вооруженного нападения. Тогда формальной причиной для этого стал заход ВСУ в Курскую область.

