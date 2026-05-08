Владимир Путин тайно наградил северокорейских генералов за операцию в Курской области — NK News

Владимир Путин в декабре прошлого года провел секретную церемонию награждения северокорейских генералов, участвовавших в боевых действиях против украинской армии в Курской области. Об этом сообщает NK News.

О том, что такая церемония состоялась, стало известно после открытия 27 апреля мемориального музея в Пхеньяне, где были выставлены фотографии награждения. На снимках Путин лично вручает российские государственные награды северокорейским военным.

Под фотографиями размещена подпись: «Церемония вручения государственных наград Российской Федерации главным командирам и солдатам зарубежного оперативного подразделения Корейской народной армии, принимавшим участие в операции по освобождению Курской области, 3 декабря 2025 года». В музее также выставлены сами медали.

По данным NK News, награды получили как минимум пять высокопоставленных северокорейских военных. Их личности официально не раскрываются, однако издание предполагает, что речь идет о генералах, которых Путин приветствовал на параде 9 мая 2025 года в Москве.

Ранее о проведении такой церемонии публично не сообщалось. Она отсутствовала и в официальном графике Кремля. Эксперт по России из университета Донгсо Крис Мандей заявил, что Кремль, вероятно, сознательно скрывал мероприятие. По его мнению, Москва стремится подчеркнуть союз с КНДР, но одновременно избегает демонстрации слишком тесной зависимости от Пхеньяна.

Мандей также предположил, что награждение могло стать попыткой снизить напряженность между российскими и северокорейскими военными. По его словам, представители КНДР были недовольны тем, как использовались их подразделения в Курской области, и критиковали российское командование.

В экспозиции музея также показывают кадры визита председателя Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны России Андрея Белоусова, которых по музею сопровождает Ким Чен Ын.