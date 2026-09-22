Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье, налет БПЛА на Куйбышевский НПЗ в Самаре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении подтверждается выход российских войск на ближние подступы к Великому Приколу

На лиманском направлении появились кадры украинского штурма Шандриголова к северо-западу от Лимана

На покровском направлении Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье

Дональд Трамп требует от Зеленского прекратить удары по производству дизельного топлива в России

Минобороны Украины — с начала 2026 года нейтрализовано более 350 тысяч российских беспилотников

Московский НПЗ полностью остановил работу в результате массированной украинской атаки

Налет БПЛА на Куйбышевский НПЗ в Самаре — поражены несколько топливных резервуаров

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Обстановка на фронте

На сумском направлении подтверждается выход российских войск на ближние подступы к Великому Приколу.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео ударов FPV-дронами по российской пехоте в Сумской области и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на расстояние до 3,5 км и вышли на ближние подступы к Великому Приколу. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт отстоит на 4 км от зоны уверенного российского контроля. Со своей стороны напомним, что Минобороны РФ отчиталось об «освобождении» Великого Прикола еще 30 августа 2026 года.

На лиманском направлении появились кадры украинского штурма Шандриголова к северо-западу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

В 66-й ОМБр показали кадры штурма Шандриголова к северо-западу от Лимана в рамках операции «Вівальді». Ранее о «зачистке» населенного пункта сообщили в DeepState и в 3-м армейском корпусе ВСУ. В то же время в Z-канале «🇷🇺КрасноЛиманский Фронт🇷🇺» утверждают, что наступательные действия СОУ на этом участке затормозились, а Шандриголово относят к «серой зоне».

На константиновском направлении сообщается о продвижении российских войск к Алексеево-Дружковке.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ продолжают продвигаться в Алексеево-Дружковке, а Куртовка к северо-востоку находится в «серой зоне». DeepState относит оба населенных пункта к зоне контроля СОУ.

На покровском направлении Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье.

В Минобороны РФ заявили об окружении украинских бойцов в Доброполье. Вероятно, поводом для этого заявления послужил ряд «просачиваний» российских военных в окрестностях города, которые нанес на карту исследователь под ником Playfra. В свою очередь, OSINT-исследователь Клеман Молен утверждает, что ВС РФ уже несколько недель ведут наступление на участке между Добропольем и Дружковкой, пользуясь относительной слабостью украинских линий обороны. По его сведениям, они создали численное превосходство 6 к 1 и ведут крайне плотный огонь по этой местности.