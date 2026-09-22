Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье, налет БПЛА на Куйбышевский НПЗ в Самаре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении подтверждается выход российских войск на ближние подступы к Великому Приколу
- На лиманском направлении появились кадры украинского штурма Шандриголова к северо-западу от Лимана
- На покровском направлении Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье
- Дональд Трамп требует от Зеленского прекратить удары по производству дизельного топлива в России
- Минобороны Украины — с начала 2026 года нейтрализовано более 350 тысяч российских беспилотников
- Московский НПЗ полностью остановил работу в результате массированной украинской атаки
- Налет БПЛА на Куйбышевский НПЗ в Самаре — поражены несколько топливных резервуаров
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 258 989 человек
Обстановка на фронте
На сумском направлении подтверждается выход российских войск на ближние подступы к Великому Приколу.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео ударов FPV-дронами по российской пехоте в Сумской области и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на расстояние до 3,5 км и вышли на ближние подступы к Великому Приколу. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт отстоит на 4 км от зоны уверенного российского контроля. Со своей стороны напомним, что Минобороны РФ отчиталось об «освобождении» Великого Прикола еще 30 августа 2026 года.
На лиманском направлении появились кадры украинского штурма Шандриголова к северо-западу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В 66-й ОМБр показали кадры штурма Шандриголова к северо-западу от Лимана в рамках операции «Вівальді». Ранее о «зачистке» населенного пункта сообщили в DeepState и в 3-м армейском корпусе ВСУ. В то же время в Z-канале «🇷🇺КрасноЛиманский Фронт🇷🇺» утверждают, что наступательные действия СОУ на этом участке затормозились, а Шандриголово относят к «серой зоне».
На константиновском направлении сообщается о продвижении российских войск к Алексеево-Дружковке.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ продолжают продвигаться в Алексеево-Дружковке, а Куртовка к северо-востоку находится в «серой зоне». DeepState относит оба населенных пункта к зоне контроля СОУ.
На покровском направлении Минобороны РФ заявляет «окружение» украинских военных в Доброполье.
В Минобороны РФ заявили об окружении украинских бойцов в Доброполье. Вероятно, поводом для этого заявления послужил ряд «просачиваний» российских военных в окрестностях города, которые нанес на карту исследователь под ником Playfra. В свою очередь, OSINT-исследователь Клеман Молен утверждает, что ВС РФ уже несколько недель ведут наступление на участке между Добропольем и Дружковкой, пользуясь относительной слабостью украинских линий обороны. По его сведениям, они создали численное превосходство 6 к 1 и ведут крайне плотный огонь по этой местности.
Анатолий Радов представил свою версию ЛБС в районе Доброполья. По его сведениям, к югу от города возникла обширная «киллзона», где присутствуют бойцы обеих сторон. «Сливочный каприз», в свою очередь, использовал еще одно видео обстрела российской пехоты как свидетельство продвижения ВС РФ южнее села Доброполье. DeepState относит этот участок к «серой зоне».
По информации Financial Times, в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп еще раз призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, которые, как он считает, вызывают рост цен на дизельное топливо. Зеленский выразил готовность пойти на деэскалацию в случае симметричных действий со стороны России.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 22 сентября 212 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (177 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), а также противокорабельных ракет «Оникс», баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23, четырех крылатых ракет «Калибр» и восьми «Бандеролей» / «Дань-Т». Нейтрализованы один «Калибр» и все восемь «Бандеролей» / «Дань-Т». Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 22 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Днепропетровскую область атаковали ракетами, беспилотниками и артиллерией. Глава местной ОВА Александр Ганжа сообщил о четырех погибших. По его словам, последнего погибшего спасатели достали из-под завалов. Шестеро были ранены. Под удар попали промышленные предприятия в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), Кривом Роге и Павлодаре.
Ночью атакованы Киев и Киевская область, повреждения получили многоквартирные и частные дома, склады и машины. В Киеве ранены четыре человека, троих из них госпитализировали.
После ночных ударов в Украине снова массово задерживаются пассажирские поезда. По информации компании «Укрзалізниця», на отдельных направлениях отставание от графика достигает 11 часов.
«Нафтогаз» сообщил о фактическом уничтожении одного из своих объектов в Полтавской области в результате удара. По информации компании, по объекту были выпущены как минимум пять ракет, разрушения критические и восстановлению он не подлежит.
В результате удара по энергообъекту в соседней области без электричества остались около 100 тысяч абонентов в Черниговской области, сообщило «Чернігівобленерго». Отключения затронули Корюковский, Новгород-Северский, Нежинский и Черниговский районы.
С начала 2026 года СОУ нейтрализовали более 350 тысяч российских беспилотников, сообщило Минобороны Украины. Подразделения беспилотных систем уничтожили свыше 320 тысяч БПЛА, в том числе около 220 тысяч беспилотников самолетного типа и примерно 100 тысяч коптеров. Также были сбиты около 31 тысячи беспилотников типа «Шахед».
Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на 22 сентября были перехвачены 297 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Крымским полуостровом.
Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 20 сентября, сообщает Reuters. В результате пожаров были повреждены обе установки первичной переработки — АВТ-6 и «Евро+», обеспечивающие 100% мощности предприятия.
В результате удара 21 сентября по «дронопорту» «Цимбулова» в Орловской области поражены два бункера и несколько ангаров, а на площадке подготовки беспилотников к запуску сгорели БПЛА, сообщил Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» на основе спутникового снимка. В нескольких точках также зафиксированы следы детонации.
Минувшей ночью беспилотники атаковали промышленные предприятия Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Какие именно объекты подверглись атаке, он не уточнил. По кадрам очевидцев Astra установила, что пожар возник на территории Куйбышевского НПЗ «Роснефти» в Самаре. По словам Федорищева, в результате атаки также получили повреждения гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили.
Генштаб ВСУ заявил об ударах 21–22 сентября по НПЗ «Башнефть-УНПЗ» в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре (мощностью переработки 7,5 млн тонн и 7 млн тонн в год соответственно). По информации ведомства, на территории обоих предприятий зафиксированы пожары. На спутниковом снимке последствий атаки на Куйбышевский НПЗ видно, что пожар охватил несколько резервуаров с топливом в восточной части предприятия, сообщает «Радио Свобода».
В Генштабе ВСУ отчитались, что поразили 21 сентября место хранения и запуска ударных БПЛА в Орловской области. Канал Exilenova+, в свою очередь, сообщил, что СОУ поразили военную часть в Почепе в Брянской области в ночь на 22 сентября.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» нанес на карту известные украинские «миддлстрайк»-удары по оккупированной территории Украины. По его сведениям, большинство ударов пришлись на энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру, а также на морской транспорт.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 20 сентября по 20:00 21 сентября стало известно как минимум о 10 погибших и 72 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 258 989 погибших российских военных в ходе полномасштабной войны с Украиной. В их числе почти 7,7 тысячи офицеров и более 20 тысяч мобилизованных. За последние две недели список вырос более чем на 10 тысяч имен — журналисты объясняют это добавлением подтвержденных сведений из утечек списков по обмену телами, а не резким ростом числа погибших.
21 сентября исполнилось четыре года с начала «частичной мобилизации», в рамках которой, по официальным сведениям, были призваны 300 тысяч человек. Русская служба Би-би-си и «Медиазона» установили имена более 20,5 тысячи погибших мобилизованных, однако считают эту цифру существенно заниженной. Анализ утечек за 2024–2026 годы показал, что ежегодно погибают около 10% остающихся на службе мобилизованных, а как минимум четверть из них за год переходят на контракт.
Стало известно о гибели на фронте бывшего мэра Белгорода Константина Полежаева. В 2023 году Полежаева задержали по делу о взятке, в августе 2024 года суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, после чего тот заключил контракт с Минобороны РФ и попал в штурмовой батальон.
Вооружения и военная техника
В сети появилось видео применения дрона-перехватчика SPYS разработки немецко-украинской компании Quantum WIY Industries против российского реактивного дрона «Герань-5». По подсчетам пророссийского Telegram-канала «Военный Осведомитель», за последние дни украинские военные продемонстрировали три беспилотника, способных поражать реактивные БПЛА.
«Ростех» отчитался о поставке в войска партии автономных противодроновых зенитных комплексов «Зубр». О поставке предыдущей партии госкорпорация сообщала в январе.
О главных событиях войны 21 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Новый налет на Московский НПЗ, ресурс DeepState наносит на карту занятые ВСУ позиции севернее Лимана. Что происходит на фронте
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