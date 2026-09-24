Минобороны РФ отчитывается о продвижении в районе Доброполья, встречные бои на рубежах восточнее Славянска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ заявляет контроль над населенными пунктами при помощи видео без кадров оттуда
- На купянском направлении сообщается о продвижении российских войск в сторону Купянска-Узлового
- На славянском направлении идут встречные бои за Рай-Александровку к востоку от Славянска
- На покровском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села Доброполья к югу от города Доброполья
- Массированный ракетно-дроновый налет на Киев — два человека погибли, еще восемь человек пострадали
- Украинский проект «Хочу жить» — 10% российских военнопленных представлено иностранцами
- Госдеп США пока не принял окончательного решения о передаче Украине лицензии на производство перехватчиков для Patriot
- В России могут снимать с хранения пусковые установки для запуска модифицированных ракет-мишеней РМ-48У по Украине
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ заявляет контроль над населенными пунктами при помощи видео без кадров оттуда.
Минобороны РФ отчиталось о захвате населенных пунктов Бузово и Хижняково на северо-востоке Харьковской области. На видео отсутствуют кадры, которые можно было бы интерпретировать как присутствие российских военных в этих селах, а на карте DeepState они остаются под контролем СОУ.
Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» обратил внимание, что 23 сентября 2026 года в качестве подтверждения захвата сел Красный Яр и Потихоново ведомство использовало то же видео, что и 8 августа в качестве подтверждения оккупации Ивановки.
На купянском направлении сообщается о продвижении российских войск в сторону Купянска-Узлового.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские военные на левом берегу реки Оскол продолжают продвигаться к Купянску-Узловому, ведут бои за Ковшаровку и Новоосиново, а также закрыли «карман» между двумя селами Песчаное, хотя там и остаются украинские бойцы. Согласно карте DeepState, окраины Ковшаровки и Купянска-Узлового, а также участок между Песчаными находятся в «серой зоне».
На славянском направлении идут встречные бои за Рай-Александровку к востоку от Славянска.
В канале «Миколаївка - Слов'янськ Online | Николаевка - Славянск Онлайн» сообщается, что в Рай-Александровке идут бои, а российские военные пытаются «просочиться» в Николаевку, и в частном секторе города возникают огневые контакты. В то же время Анатолий Радов утверждает, что бойцы СОУ «просачиваются» в Рай-Александровку со стороны Николаевки и Ореховатки (со своей стороны отметим, что в условиях низкой плотности боевых порядков обеих сторон оба заявления могут быть правдивы), в том числе с использованием ББМ, а также проникают в Кривую Луку через реку Северский Донец и атакуют село с левого берега дронами и минометами.
На покровском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села Доброполья к югу от города Доброполья.
Минобороны РФ заявило о захвате села Доброполья к югу от одноименного города. Анатолий Радов подтвердил эту информацию, однако DeepState по-прежнему помечает село как подконтрольное СОУ. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует продвижение российских военных южнее, между населенными пунктами Мирное и Новогришино. У DeepState указанный участок обозначен как «серая зона».
На запорожском направлении заявляется продвижение ВС РФ на глубину свыше 11 км в украинскую оборону.
Минобороны РФ заявляет, что ВС РФ заняли Светлую Долину к северо-западу от Терноватого в Запорожской области. «Сливочный каприз» осторожно констатирует проникновение в село российской «инфильтрационной группы», опираясь на геопривязку видео в канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток». Согласно карте DeepState, Светлая Долина контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 11 км.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 сентября 282 беспилотников типа «Шахед» (в т.ч. реактивных модификаций), «Гербера», БПЛА-имитаторов, а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т», а также ракет «Циркон» и «Искандер-М» / С-400 / KN-23. Всего сбиты или подавлены 219 беспилотников (78%), четыре «Циркона», три ракеты «Искандер-М» / С-400 / KN-23 и одна «Бандероль». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.
Основной целью российского налета стал Киев. По словам президента Владимира Зеленского, всего было перехвачено 60% баллистических ракет, запущенных по Киеву.
Согласно информации ГСЧС (1, 2), в результате налета погибли два человека, еще восемь человек пострадали, нанесен ущерб складским помещениям, административным зданиям и жилым домам в нескольких районах. В Дарницком районе полностью уничтожено и повреждено свыше 10 автомобилей.
Опубликовано фото боевой части «Искандера» во дворе жилого дома в Киеве. Позже в ГСЧС сообщили, что небезопасные части ракеты обезвредили.
Известно о разрушении в Киеве производственных и логистических мощностей компании «ТК-Домашній текстиль», отделения и сортировочного депо почтового оператора «Нова пошта» и дата-центра интернет-провайдера Etherlink. Ранее были атакованы и другие провайдеры, в связи с чем в Киеве и Киевской области возникли проблемы с интернет-доступом.
По версии Минобороны РФ, в Киеве были поражены промышленные предприятия, выпускающие и хранящие комплектующие для БПЛА, цех по сборке беспилотников, транспортно-логистический центр и телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», «предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ».
OSINT-исследователь Клеман Молен подсчитал количество налетов на Киев за последние три месяца. По его оценке, с июля по сентябрь было нанесено свыше 350 ударов беспилотниками и ракетами, с высокими показателями результативности в силу дефицита перехватчиков для комплексов Patriot и применением реактивных модификаций «Шахедов».
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» приводит инфографику количества воздушных тревог в Киеве. В июле было зафиксировано 59 тревог, в августе — 121, а за неполный сентябрь — уже 136.
В Одессе в результате налета возникли пожары в ранее атакованном торговом центре, многоэтажном нежилом здании, повреждения получили больница и несколько жилых домов. Двое человек пострадали.
По версии Минобороны РФ, в Одессе поражены два логистических центра, «осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения».
По меньшей мере два беспилотника типа «Гербера» в ходе налета разбились на территории Румынии и Молдовы.
В Харьковской области в поселке Старая Гнилица российский удар пришелся по агропредприятиям. Погибли шесть человек, занятых сортировкой овощей. Еще 12 человек пострадали.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате атаки авиабомбами накануне в Александровке погибли пять человек, еще шесть человек получили ранения.
В Польше произошел пожар на наземной станции Starlink в Мазовецком воеводстве. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что есть веские основания считать этот пожар преднамеренной попыткой вывести из строя станцию, которая служит «узлом, который в том числе обеспечивает безопасность работы интернета в Украине».
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 23 сентября 35 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Башкортостан, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 24 сентября были перехвачены 40 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
В Оперштабе Краснодарского края сообщили о «падении обломков БПЛА» на неназванное предприятие в Динском районе и возникновении пожара. По информации украинского Telegram-канала Exilenova+, речь идет о небольшой нефтебазе в станице Новотитаровской.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал о повреждении «обломками БПЛА» административных зданий нефтебазы в Кагальницком районе.
Генштаб ВСУ отчитался о поражении 23 сентября и в ночь на 24 сентября РЛС 35Н6 «Каста» и П-18 в Запорожской области, а также места хранения, подготовки и запуска барражирующих боеприпасов в Донецке.
«Радио Свобода» публикует спутниковый снимок последствий украинского налета на Куйбышевский НПЗ 22 сентября 2026 года и констатирует уничтожение четырех топливных резервуаров.
Потери
Украинский проект «Хочу жить» сообщает, что 10% российских военнопленных в Украине представлено гражданами третьих стран. В 2025 году на них приходилось 4,8%, в 2024 году — всего 1,3%. В распоряжении проекта находятся имена почти 29 тысяч иностранцев, которые подписали контракты с ВС РФ начиная с 2022 года. Утверждается, что за первые девять месяцев текущего года в плен к украинцам попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год.
Вооружения и военная техника
Госдеп США пока не принял окончательное решение о передаче Украине лицензии на производство ЗУР для ЗРК Patriot, несмотря на заявления Трампа о готовности это сделать, заявил представитель ведомства Ян Бейтсон.
OpenAI предоставит Украине систему киберзащиты на основе искусственного интеллекта Daybreak, которая представляет собой модель GPT 5.6 Sol с ослабленными ограничениями, для защиты от кибератак против критической инфраструктуры, в частности больниц и электростанций.
OSINT-исследователь под ником Asuw (ранее AS-22) предполагает, что в России могут использовать для пусков модифицированных ракет-мишеней РМ-48У (летят по баллистической траектории) пусковые установки 51П6А для ЗРК С-400, расконсервированные с базы хранения на полигоне Капустин Яр, где в 2022-м году хранилось 30 установок, а к 2025 году их количество снизилось до 14 единиц. По мнению исследователя, таким образом удалось переоборудовать ряд установок для пусков РМ-48У, не снижая при этом количества пусковых, уже задействованных в интересах ПВО.
В «Объединенной авиастроительной корпорации» отчитались о передаче ВКС РФ новой партии истребителей Су-57. Количество переданных машин традиционно не называется, о передаче предыдущей партии сообщалось в феврале.
О главных событиях войны 23 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ продвигаются к реке Оскол севернее Купянска, Зеленский предлагает взаимное «энергетическое перемирие». Что происходит на фронте
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