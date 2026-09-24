Минобороны РФ отчитывается о продвижении в районе Доброполья, встречные бои на рубежах восточнее Славянска. Что происходит на фронте

Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» обратил внимание, что 23 сентября 2026 года в качестве подтверждения захвата сел Красный Яр и Потихоново ведомство использовало то же видео, что и 8 августа в качестве подтверждения оккупации Ивановки.

На купянском направлении сообщается о продвижении российских войск в сторону Купянска-Узлового.

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские военные на левом берегу реки Оскол продолжают продвигаться к Купянску-Узловому, ведут бои за Ковшаровку и Новоосиново, а также закрыли «карман» между двумя селами Песчаное, хотя там и остаются украинские бойцы. Согласно карте DeepState, окраины Ковшаровки и Купянска-Узлового, а также участок между Песчаными находятся в «серой зоне».

На славянском направлении идут встречные бои за Рай-Александровку к востоку от Славянска.

В канале «Миколаївка - Слов'янськ Online | Николаевка - Славянск Онлайн» сообщается, что в Рай-Александровке идут бои, а российские военные пытаются «просочиться» в Николаевку, и в частном секторе города возникают огневые контакты. В то же время Анатолий Радов утверждает, что бойцы СОУ «просачиваются» в Рай-Александровку со стороны Николаевки и Ореховатки (со своей стороны отметим, что в условиях низкой плотности боевых порядков обеих сторон оба заявления могут быть правдивы), в том числе с использованием ББМ, а также проникают в Кривую Луку через реку Северский Донец и атакуют село с левого берега дронами и минометами.

На покровском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села Доброполья к югу от города Доброполья.

Минобороны РФ заявило о захвате села Доброполья к югу от одноименного города. Анатолий Радов подтвердил эту информацию, однако DeepState по-прежнему помечает село как подконтрольное СОУ. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует продвижение российских военных южнее, между населенными пунктами Мирное и Новогришино. У DeepState указанный участок обозначен как «серая зона».

На запорожском направлении заявляется продвижение ВС РФ на глубину свыше 11 км в украинскую оборону.

Минобороны РФ заявляет, что ВС РФ заняли Светлую Долину к северо-западу от Терноватого в Запорожской области. «Сливочный каприз» осторожно констатирует проникновение в село российской «инфильтрационной группы», опираясь на геопривязку видео в канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток». Согласно карте DeepState, Светлая Долина контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 11 км.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 сентября 282 беспилотников типа «Шахед» (в т.ч. реактивных модификаций), «Гербера», БПЛА-имитаторов, а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т», а также ракет «Циркон» и «Искандер-М» / С-400 / KN-23. Всего сбиты или подавлены 219 беспилотников (78%), четыре «Циркона», три ракеты «Искандер-М» / С-400 / KN-23 и одна «Бандероль». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.

Основной целью российского налета стал Киев. По словам президента Владимира Зеленского, всего было перехвачено 60% баллистических ракет, запущенных по Киеву.

Согласно информации ГСЧС (1, 2), в результате налета погибли два человека, еще восемь человек пострадали, нанесен ущерб складским помещениям, административным зданиям и жилым домам в нескольких районах. В Дарницком районе полностью уничтожено и повреждено свыше 10 автомобилей.