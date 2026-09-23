Каждый десятый российский военнопленный — иностранец. В украинском плену находятся граждане 55 стран — «Хочу жить»

Примерно 10% российских военнопленных в Украине — граждане третьих стран. Такие данные приводит украинский проект «Хочу жить». По состоянию на сентябрь 2026 года, в украинском плену находятся граждане 55 стран, воевавшие на стороне России.

«Хочу жить» сообщает, что в распоряжении проекта находятся имена почти 29 тысяч иностранцев, которые подписали контракты с ВС РФ начиная с 2022 года. Утверждается, что за первые девять месяцев текущего года в плен к украинцам попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год. Среди них — граждане Аргентины, Панамы, Парагвая, Перу, Гондураса, Вьетнама, Монголии и других государств.