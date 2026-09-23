Каждый десятый российский военнопленный — иностранец. В украинском плену находятся граждане 55 стран — «Хочу жить»

Примерно 10% российских военнопленных в Украине — граждане третьих стран. Такие данные приводит украинский проект «Хочу жить». По состоянию на сентябрь 2026 года, в украинском плену находятся граждане 55 стран, воевавшие на стороне России.
«Хочу жить» сообщает, что в распоряжении проекта находятся имена почти 29 тысяч иностранцев, которые подписали контракты с ВС РФ начиная с 2022 года. Утверждается, что за первые девять месяцев текущего года в плен к украинцам попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год. Среди них — граждане Аргентины, Панамы, Парагвая, Перу, Гондураса, Вьетнама, Монголии и других государств.
«После дипломатического давления, скандалов и противодействия со стороны правительств других стран Россия приостановила вербовку в 39 государствах. Среди них — Китай, Индия, Египет, Кения, Пакистан, Гана и некоторые другие страны Африки и Азии. Но Москва просто переключилась на другие направления и наращивает вербовку в странах Южной Америки, Центральной Азии и Африки. Это уже видно не только по нашим данным, но и по количеству и географии иностранных военнопленных».
Как писал The Insider, Россия вербует на войну жителей Африки с помощью пропаганды, продвигаемой через специально созданную «Африканскую инициативу», а также заманивает людей на фронт обманом, обещая работу в гражданском секторе.