Депутаты Госдумы 10 июня в третьем чтении приняли несколько законопроектов, касающихся иностранцев. Один из них предусматривает повышение пошлин, которые мигранты должны заплатить за выдачу ВНЖ и других документов, вплоть до российского гражданства. Другой запрещает депортировать иностранцев — участников войны в Украине.

Законопроект о повышении пошлин был внесен в Думу в мае этого года. Документ предполагает изменение пошлин для иностранцев:

за получение российского гражданства — с 4 200 до 50 тысяч рублей (в 12 раз);

за разрешение на временное проживание — с 1 920 до 15 тысяч рублей (в 8 раз);

за вид на жительство — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей (в 5 раз);

за выдачу компаниям разрешений на привлечение иностранных работников — с 12 тысяч до 15 тысяч (на каждого иностранного специалиста).

Некоторые категории иностранцев при этом освобождаются от уплаты пошлины. Среди них в том числе и те, кто заключил контракт о прохождении военной службы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале также отметил, что накануне в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается передать МВД часть полномочий Минтруда в вопросах регулирования миграции. Ведомству хотят дать право утверждать перечень профессий иностранных специалистов, которые имеют право на получение ВНЖ в упрощенном порядке или вне квот, которые устанавливаются для регионов.

Общий эффект от нововведений в федеральной казне Володин ранее оценивал в 15 млрд рублей ежегодно. По его словам, законопроекты «будут способствовать наведению порядка» в миграционной сфере. С 2024 года в России принято 22 федеральных закона, регулирующих миграцию, еще 10 законопроектов по этой теме находятся на рассмотрении.

Вторая инициатива была вынесена на рассмотрение осенью прошлого года. Она запрещает депортацию иностранных граждан, которые проходят военную службу по контракту в ВС РФ или уже участвовали в боевых действиях на стороне России.

Им также нельзя будет отказать в выдаче ВНЖ, разрешения на временное пребывание, разрешения на работу или аннулировать эти документы. Все подобные решения, принятые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, будут отменены.