Володин: Госдума повысит пошлины для мигрантов до 12 раз

Фото: РИА Новости

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты о многократном увеличении государственных пошлин для иностранных граждан. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, пошлина за получение российского гражданства вырастет в 12 раз — с 4 200 до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз — с 1 920 до 15 тысяч рублей, вид на жительство — в 5 раз, с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

Помимо этого, предлагается повысить пошлину за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников — до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.

Общий эффект от нововведений в федеральной казне оценивается в 15 млрд рублей ежегодно. По словам Володина, законопроекты «будут способствовать наведению порядка» в миграционной сфере. Помимо финансовых требований, спикер ГД напомнил об условиях пребывания в России для иностранцев — знание языка, соблюдение законодательства и уважение к «традициям, истории и культуре». С 2024 года в России принято 22 федеральных закона, регулирующих миграцию, еще 10 законопроектов по этой теме находятся на рассмотрении.

В феврале 2026 года правительство уже направило в Госдуму законопроект, существенно ужесточающий условия пребывания трудовых мигрантов, — документ, в частности, обязывает их подтверждать занятость не менее 10 месяцев в году или достаточный уровень дохода.

